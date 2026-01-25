Bruno Fernandes zareagował na mecz reprezentanta Polski. „Co za gracz”

Piotr Zieliński w meczu Inter - Pisa zdobył kolejną bramkę w Serie A. Na występ reprezentanta Polski zareagował Bruno Fernandes. Gwiazdor Manchesteru United umieścił na Instagramie pod jego postem komentarz: "co za gracz".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Bruno pochwalił występ Piotra Zielińskiego

Piotr Zieliński ma za sobą kolejny bardzo dobry mecz w barwach Interu Mediolan. Reprezentant Polski okazał się kluczową postacią w meczu z Pisą, w którym Nerazzurri musieli gonić wynik. Do 39. minuty gospodarze przegrywali (0:2), ale wtedy sygnał do ataku dał właśnie pomocnik reprezentacji Polski. Zieliński najpierw wywalczył, a potem wykorzystał rzut karny, zdobywając trzeciego gola w Serie A.

Kolejna bramka 31-latka udowodniła, że w ostatnich tygodniach Zieliński jest jednym z najlepszych zawodników Interu. O występach Polaka co tydzień jest głośno we włoskich mediach. Doskonałą formę pomocnika docenił także były kolega z Udinese – Bruno Fernandes. Portugalczyk dodał komentarz pod postem na Instagramie: „Co za gracz” – skomentował gwiazdor Manchesteru United.

Fernandes i Zieliński w przeszłości przez krótką chwilę w sezonie 2013/2014 dzielili wspólnie szatnię w Udinese. Na występ polskiego piłkarza okraszony golem zareagował pod tym samym postem Fabrizio Romano. „Brawo” – napisał znany dziennikarz.

Zieliński dołączył do Interu Mediolan przed startem sezonu 2024/2025 na zasadzie wolnego transferu. Wcześniej przez osiem sezonów bronił barw Napoli. Od momentu transferu wystąpił w barwach Nerazzurrich w 67 meczach, zdobywając 6 goli i notując 5 asyst. Umowa z Il Bisicone obowiązuje go do czerwca 2028 roku.