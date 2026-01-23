Zieliński wykorzystał rzut karny! To był sygnał dla Interu [WIDEO]

Zieliński wypracował i wykorzystał rzut karny w meczu Inter – Pisa
Inter Mediolan zapewnił swoim kibicom przejażdżkę kolejką górską w pierwszej połowie meczu z Pisą. Pierwsze pół godziny zupełnie nie układało się po myśli Nerazzurrich. W 11. minucie wynik meczu otworzył Stefano Moreo, a dwanaście minut później wpisał się na listę strzelców po raz drugi. Gdy wszystko wskazywało na to, że gospodarze będą przegrywać do przerwy, sygnał do ataku dał Piotr Zieliński.
W pierwszej kolejności Zieliński oddał strzał z pogranicza pola karnego, a ręką w polu karnym zagrał obrońca gości. W efekcie Inter otrzymał rzut karny. Do jedenastki podszedł reprezentant Polski, który nie dał szans bramkarzowi Pisy, zdobywając bramkę na (1:2).
Dla zespołu z Mediolanu gol Zielińskiego był sygnałem do ataku. W ciągu kilku następnych minut Inter dokonał remontady, odwracając wynik meczu jeszcze przed przerwą. Bramkę na (2:2) zdobył Lautaro Martinez, a na prowadzenie wyprowadził ich Pio Esposito.
Wracając jednak do Zielińskiego, to dla Polaka był to trzeci w Serie A, a czwarty ogólnie gol w tym sezonie. Do tego dołożył także dwie asysty w 28 meczach we wszystkich rozgrywkach. W ostatnich tygodniach 31-latek to najlepszy piłkarz Nerazzurrich.