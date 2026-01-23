Zieliński wykorzystał rzut karny! To był sygnał dla Interu [WIDEO]

Piotr Zieliński najpierw wypracował rzut karny, a chwilę później go wykorzystał. Reprezentant Polski nie dał żadnych szans bramkarzowi. Po jego golu Inter Mediolan odrobił część strat.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Zieliński wypracował i wykorzystał rzut karny w meczu Inter – Pisa

Inter Mediolan zapewnił swoim kibicom przejażdżkę kolejką górską w pierwszej połowie meczu z Pisą. Pierwsze pół godziny zupełnie nie układało się po myśli Nerazzurrich. W 11. minucie wynik meczu otworzył Stefano Moreo, a dwanaście minut później wpisał się na listę strzelców po raz drugi. Gdy wszystko wskazywało na to, że gospodarze będą przegrywać do przerwy, sygnał do ataku dał Piotr Zieliński.

W pierwszej kolejności Zieliński oddał strzał z pogranicza pola karnego, a ręką w polu karnym zagrał obrońca gości. W efekcie Inter otrzymał rzut karny. Do jedenastki podszedł reprezentant Polski, który nie dał szans bramkarzowi Pisy, zdobywając bramkę na (1:2).

🇵🇱 PIOTR ZIELIŃSKI ZAŁATWIŁ INTEROWI GOLA KONTAKTOWEGO ⚽👏



Reprezentant Polski najpierw wywalczył, a potem wykorzystał jedenastkę! 🎯 #włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/moTJQtV6Jr — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) January 23, 2026

Dla zespołu z Mediolanu gol Zielińskiego był sygnałem do ataku. W ciągu kilku następnych minut Inter dokonał remontady, odwracając wynik meczu jeszcze przed przerwą. Bramkę na (2:2) zdobył Lautaro Martinez, a na prowadzenie wyprowadził ich Pio Esposito.

Wracając jednak do Zielińskiego, to dla Polaka był to trzeci w Serie A, a czwarty ogólnie gol w tym sezonie. Do tego dołożył także dwie asysty w 28 meczach we wszystkich rozgrywkach. W ostatnich tygodniach 31-latek to najlepszy piłkarz Nerazzurrich.