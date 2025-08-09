Bremer wraca do gry. Brazylijczyk pauzował dziesięć miesięcy

22:18, 9. sierpnia 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Football Italia

Igor Tudor potwierdził, że Gleison Bremer po poważnej kontuzji więzadła krzyżowego zagra od pierwszej minuty w sparingu z Borussią Dortmund. Szkoleniowiec Juventusu przyznał, że Brazylijczyk radzi sobie znakomicie na treningach.

Gleison Bremer
SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Gleison Bremer

Bremer gotowy na pierwszy start po długiej przerwie

Juventus otrzymał dobre wieści przed startem nowego sezonu. Gleison Bremer, który w październiku doznał zerwania więzadła krzyżowego przedniego w meczu Ligi Mistrzów z RB Lipsk, wraca do gry. Brazylijski obrońca opuścił niemal całe poprzednie rozgrywki, ale teraz jest gotowy na pierwszy występ w wyjściowym składzie. Defensor pojawił się na boisku już we wcześniejszym meczu towarzyskim z Reggianą.

Trener Igor Tudor potwierdził, że Bremer rozpocznie sobotnie spotkanie towarzyskie z Borussią Dortmund. Mecz w Niemczech będzie przedostatnim sprawdzianem Bianconerich w trakcie letnich przygotowań. – Wystawię Gleisona od pierwszej minuty, aby ocenić jego formę i dać mu więcej minut – powiedział Tudor. – Wykorzystuję ten miesiąc, aby pracować tak dużo, jak to możliwe. Wiem, że gdy sezon się rozpocznie, będzie na to znacznie mniej czasu.

– Zespół, którym dysponuję, jest silny i konkurencyjny. Składa się z zawodników, którzy chcą wnieść swój wkład. Jonathan David i Joao Mario dobrze się aklimatyzują i obaj rozpoczną niedzielny mecz przeciwko Borussii Dortmund w wyjściowym składzie. Mieliśmy trzy tygodnie przerwy wakacyjnej, a po niej piłkarze wrócili zmotywowani. Są już w dobrej kondycji fizycznej. Gleison Bremer i Teun Koopmeiners to dwaj topowi gracze. Przygotowują się w najlepszy możliwy sposób i będą mieć ważną rolę w tym sezonie – dodał szkoleniowiec Juventusu.

Stara Dama jest w tym sezonie mocno krytykowana za opieszałość na rynku transferowym. Poza sprowadzeniem Davida i Joao Mario nie dokonała znaczących wzmocnień, choć była łączona z wieloma zawodnikami.

