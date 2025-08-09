Barcelona może stracić kolejną gwiazdę. Duże problemy kadrowe

FC Barcelona zmierzy się w niedzielę z Como 1907 w meczu o Trofeum Joana Gampera. Według "Mundo Deportivo" Hansi Flick może nie mieć do dyspozycji kilku kluczowych zawodników.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Olmo niepewny występu w meczu o Puchar Gampera

FC Barcelona zakończyła udane tournee po Azji, odnosząc trzy zwycięstwa w trzech meczach. Teraz Blaugrana wraca na Estadi Johan Cruyff, aby w tradycyjnym spotkaniu o Trofeum Joana Gampera zmierzyć się z Como 1907. Mimo dobrych nastrojów drużyna Hansiego Flicka musi zmierzyć się z poważnymi brakami kadrowymi.

Z zespołem pożegna się Inigo Martinez, który ma dołączyć do Al Nassr. Z powodu kontuzji nie zagra także Robert Lewandowski. Dodatkowo sztab medyczny uważnie obserwuje stan zdrowia Daniego Olmo, który nie trenował w piątek z powodu przeciążenia mięśniowego.

Jak podaje „Mundo Deportivo”, Olmo także w sobotę ćwiczył indywidualnie. Choć odczuwa dolegliwości, wciąż istnieje szansa, że wystąpi przeciwko Como. Flick liczy na jego obecność, bo Hiszpan jest kluczowym elementem jego układanki, mimo że poprzedni sezon miał pełen urazów i problemów z formą.

Brak Olmo od początku rozgrywek byłby kolejnym ciosem dla Barcelony. Z gry wypadł już bowiem Marc-Andre ter Stegen, który w lipcu przeszedł operację pleców. Dla Barcelony mecz z Como będzie nie tylko próbą generalną przed sezonem, ale także testem dla piłkarzy walczących o miejsce w podstawowym składzie.

