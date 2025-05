Bologna odpiera atak Milanu. Walka o trenera trwa w najlepsze

Vincenzo Italiano jest głównym kandydatem na trenera AC Milan, ale Bologna zamierza go zatrzymać. Według „Corriere dello Sport” klub zaoferuje szkoleniowcowi nowy kontrakt obowiązujący do 2028 roku.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Mecz Bologna - Milan

Milan postawił na Italiano, ale Bologna nie odpuszcza

Vincenzo Italiano, autor historycznego sukcesu Bologni, którą poprowadził do zwycięstwa w Pucharze Włoch, gdzie pokonał właśnie AC Milan, stał się głównym kandydatem do objęcia Rossonerich. Trener znalazł się na celowniku przyszłego dyrektora sportowego Milanu, Igli Tarego, który zdecydowanie woli Italiano od Maurizio Sarriego, z którym pozostaje w chłodnych relacjach po wspólnej pracy w Lazio.

Jednak zanim dojdzie do jakichkolwiek decyzji, agent szkoleniowca, Francesco Caliandro, spotka się dziś z władzami Bologni, które chcą przedłużyć kontrakt Italiano aż do 2028 roku. Klub jest zdeterminowany, by zatrzymać swojego trenera, oferując mu znaczną podwyżkę oraz zapewniając odpowiednie zastępstwa za graczy, którzy mogą latem odejść.

Sytuację Italiano obserwuje również AS Roma, która niedawno rozpoczęła sondowanie rynku trenerskiego. Dla Bolonii kluczowe jest zatrzymanie szkoleniowca, który w pierwszym sezonie pracy zdobył pierwszy ważny tytuł dla klubu od ponad pół wieku.

Milan musi teraz działać szybko. Jeśli Rossoneri nie złożą zdecydowanej oferty, Bologna może zablokować odejście Italiano, komplikując plany Igliego Tarego na przebudowę drużyny. Najbliższe dni będą kluczowe dla przyszłości 47-letniego szkoleniowca.