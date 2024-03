Bologna w najbliższy weekend stawi czoła liderowi Serie A. Na własnym stadionie w sobotę podejmą Inter Mediolan. Thiago Motta podczas konferencji prasowej docenił rywala, aczkolwiek przyznał, że nie ma drużyn nie do pokonania.

Bologna zmierzy się w 28. kolejce Serie A z Interem

Rossoblu zajmują 4. miejsce w lidze

Thiago Motta uważa, że Inter też ma słabości

Motta nie boi się Interu, chce znaleźć ich słabe strony

Bologna jest rewelacją rozgrywek Serie A w bieżącym sezonie. Thiago Motta i jego zespół mają realne szanse, aby zakończyć rozgrywki ligowe w czołowej czwórce i wywalczyć awans do rozgrywek Ligi Mistrzów w następnej kampanii. Przed Rossoblu bardzo trudne zadanie w następnej kolejce. Na Stadio Renato Dall’Ara przyjedzie lider włoskiej ligi – Inter Mediolan.

Thiago Motta podczas konferencji prasowej przed tym spotkaniem zapewniał, że nie ma drużyn, których nie da się pokonać. Włoski trener uważa, że Inter tak jak każdy ma swoje słabości, a jego podopieczni będą gotowi na rywalizację z Nerazzuri.

– Wszystkie zespoły mają słabości. Nie ma drużyn nie do pokonania. Choć na tak wysokim poziomie słabych punktów jest znacznie mniej – powiedział Thiago Motta cytowany przez portal Football Italia.

– Jesteśmy tam, gdzie powinniśmy być, biorąc pod uwagę to, co zrobiliśmy zarówno w meczach, jak i na treningach. Chłopaki wiedzą, że musimy do samego końca utrzymać odpowiednie nastawienie. Kibice nas wspierają i jesteśmy gotowi na mecz przeciwko najlepszej drużynie w lidze – dodał trener Bolonii.