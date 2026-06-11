Lech Poznań dopiął hitowy transfer. To wielkie wzmocnienie!

14:55, 11. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Mateusz Janiak [X]

Lech Poznań finalizuje transfer Mateusza Lisa. Mistrz Polski powinien wkrótce oficjalnie ogłosić pozyskanie nowego bramkarza - informuje Mateusz Janiak. W tym temacie już nic się nie wysypie.

Piotr Rutkowski
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fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piotr Rutkowski

Lech sprowadza nowego bramkarza. Transfer Lisa przyklepany

Lech Poznań wykupił już z Celticu Luisa Palmę, a teraz dopina kolejne wzmocnienie. Piłkarzem mistrza Polski zostanie Mateusz Lis, o którego zabiegał od kilku tygodni. Niedawno nastąpił przełom w rozmowach z Goztepe – klubom udało się dogadać w kwestii kwoty wykupu. Kolejorz sprowadzi nowego bramkarza za kwotę około miliona euro.

Wygląda na to, że ten ruch jest już przesądzony. Mateusz Janiak na portalu X potwierdza – Lis zostanie nowym piłkarzem Lecha Poznań. Oficjalne ogłoszenie tego transferu powinno nadejść w ciągu najbliższych dni.

Transfer Lisa to reakcja na niepewną przyszłość Bartosza Mrozka, który z chęcią chciałby spróbować swoich sił w mocniejszej lidze. Na dzisiaj nie ma za niego ofert, ale Lech oczywiście rozważy sprzedaż, jeśli nadarzy się taka okazja.

Pozyskanie 29-latka to duży sukces władz mistrza Polski. Ma on za sobą kapitalny sezon w Turcji – z 16 czystymi kontami został najlepszym bramkarzem tamtejszej ekstraklasy. Lis wprost przyznawał, że z chęcią wróci do Ekstraklasy i wzmocni ekipę Kolejorza, więc czekał tylko na porozumienie między Goztepe a Lechem.

Lis wróci do Lecha po ośmiu latach. W 2018 roku zamienił Poznań na Kraków, wzmacniając Wisłę. Później rozpoczął zagraniczną karierę, występując dla Altay SK, Southampton, Troyes i ostatnio też Goztepe.

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