Lech Poznań dopiął hitowy transfer. To wielkie wzmocnienie!

Lech sprowadza nowego bramkarza. Transfer Lisa przyklepany
Lech Poznań wykupił już z Celticu Luisa Palmę, a teraz dopina kolejne wzmocnienie. Piłkarzem mistrza Polski zostanie Mateusz Lis, o którego zabiegał od kilku tygodni. Niedawno nastąpił przełom w rozmowach z Goztepe – klubom udało się dogadać w kwestii kwoty wykupu. Kolejorz sprowadzi nowego bramkarza za kwotę około miliona euro.
Wygląda na to, że ten ruch jest już przesądzony. Mateusz Janiak na portalu X potwierdza – Lis zostanie nowym piłkarzem Lecha Poznań. Oficjalne ogłoszenie tego transferu powinno nadejść w ciągu najbliższych dni.
Transfer Lisa to reakcja na niepewną przyszłość Bartosza Mrozka, który z chęcią chciałby spróbować swoich sił w mocniejszej lidze. Na dzisiaj nie ma za niego ofert, ale Lech oczywiście rozważy sprzedaż, jeśli nadarzy się taka okazja.
Pozyskanie 29-latka to duży sukces władz mistrza Polski. Ma on za sobą kapitalny sezon w Turcji – z 16 czystymi kontami został najlepszym bramkarzem tamtejszej ekstraklasy. Lis wprost przyznawał, że z chęcią wróci do Ekstraklasy i wzmocni ekipę Kolejorza, więc czekał tylko na porozumienie między Goztepe a Lechem.
Lis wróci do Lecha po ośmiu latach. W 2018 roku zamienił Poznań na Kraków, wzmacniając Wisłę. Później rozpoczął zagraniczną karierę, występując dla Altay SK, Southampton, Troyes i ostatnio też Goztepe.