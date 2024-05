Atletico i FC Barcelona z rywalem o Greenwooda

Mason Greenwood w sezonie 2023/2024 bronił barw Getafe, do którego trafił na wypożyczenie z Man Utd. Ciekawe wieści na temat zawodnika przekazało z kolei CalcioMercato.com.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mason Greenwood

Juventus zainteresowany Masonem Greenwoodem

Mason Greenwood to jeden z tych zawodników, którego przyszłość jest bardzo niejasna. Zawodnik ma co prawda kontrakt ważny z Manchesterem United do końca czerwca 2024 roku. Niemniej nie milkną doniesienia dotyczące przyszłości 22-latka. Od dłuższego czasu wiadomo, że Greenwood znajduje się na celowniku Atletico Madryt oraz FC Barcelony. Tymczasem CalcioMercato.com przekonuje, że Juventus jest gotowy podjąć konkretne kroki, aby zapewnić sobie transfer z udziałem piłkarza.

Angielski zawodnik w ostatnich miesiącach wyróżniał się niezłą grą w Getafe, notując osiem trafień i pięć asyst. Mało jednak prawdopodobne jest to, aby piłkarz takim bilansem przekonał sterników Man Utd do zatrzymania zawodnika w klubie. Klub z Old Trafford wierzy, że sprzeda piłkarza. Tym bardziej że zainteresowanie nim rośnie.

Włoskie źródło jednocześnie podaje, że Man Utd jest poważnie zainteresowany pozyskaniem Gleisona Bremera. Niewykluczone zatem, że latem dojdzie do wymiany zawodnikiem między przedstawicielami klubów z Premier League i SerieA. Greenwood dzięki takiemu rozwiązaniu mógłby zaliczyć zatem nowy start, który dawałby mu ciekawe perspektywy na przyszłość.

Rynkowa wartość Anglika wynosi dzisiaj 15 milionów euro. Greenwood to wychowanek Manchesteru United, do którego trafił w 2017 roku.

