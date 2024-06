Atletico celuje w napastnika z Serie A

fot. Australian Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze AS Roma

Paulo Dybala, może zamienić Romę na Atletico

Paulo Dybala to jeden z tych zawodników, który budzi duże zainteresowanie na rynku transferowym. Aktualny kontrakt zawodnika obowiązuje do końca czerwca 2025 roku. Realny scenariusz zakłada jednak, że piłkarz już latem tego roku zmieni pracodawcę. Fichajes.net przekazało wieści na temat gracza.

Źródło podaje, że Atletico Madryt może skusić się na transfer z udziałem Dybali. Przemawiać ma za tym fakt, że w kontrakcie zawodnika wpisana jest klauzula odstępnego, wynosząca tylko 12 milionów euro. Ciekawe jest to, że hiszpański klub już nie pierwszy raz zainteresował się zawodnikiem. Dybałą był blisko dołączenia do Atletico, gdy rozstawał się z Juventusem. Finalnie jednak po rozmowie z Jose Mourinho piłkarz zdecydował się na kontynuowanie kariery w Romie.

W związku z tym, że The Special One nie jest już szkoleniowcem Giallorossich, to według Fichajes.net możliwe jest, że Dybala skusi się na rozważenie kolejny raz transferu do Hiszpanii. Szczególnie że argentyński napastnik bardzo ceni warsztat Diego Simeone.

Dybala w ostatnim sezonie wystąpił łącznie w 39 meczach. Zdobył w nich 16 bramek, notując też 10 kluczowych podań. Zawodnik ma na swoim sukcesów wiele sukcesów. 30-latek wygrał przede wszystkim mistrzostwo świata w 2022 roku z reprezentacją Argentyny. Z kolei z Juve wygrał pięć razy mistrzostwo Serie A i cztery razy Puchar Włoch.

