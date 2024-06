Urbański: Mentalnie byłem gotowy na to wszystko

PressFocus Na zdjęciu: Kacper Urbański

Kacper Urbański gotowy na każde wyzwanie

Reprezentacja Polski w niedzielę (16 czerwca) zagra z Holandią w Hamburgu w pierwszym meczu grupy D mistrzostw Europy 2024. Wielu ekspertów twierdzi, że szansę w wyjściowym składzie powinien otrzymać Kacper Urbański. Piłkarz występujący na co dzień w Bologni zadebiutował w kadrze w meczu towarzyskim z Ukrainą (3:1) w ramach przygotowań na Euro 2024. Wówczas pojawił się na murawie w 5. minucie, zastępując kontuzjowanego Arkadiusza Milika.

– Czy wchodziłbym z ławki trochę później, czy zaczynał mecz w pierwszej jedenastce – nie miało to dużego znaczenia. Mentalnie byłem gotowy na to wszystko, na zgrupowanie jechałem z pozytywnym nastawieniem. Wiedziałem, co mnie czeka. Musiałem być gotowy. Teraz mam już dwa występy w reprezentacji – komentuje Urbański.

19-letni środkowy pomocnik zaznacza, że jest otwartą osobą i nawiązuje dobre relacje w szatni, co przekłada się na boisko. Dodał, że otrzymał pomoc ze strony Łukasza Skorupskiego, z którym występuje w jednym klubie w Serie A. – Świetnie się dogadujemy, jestem szczęśliwy, że spotkałem go w klubie i że razem mogliśmy przyjechać na kadrę. Z Łukaszem znam się dłużej niż z innymi piłkarzami i osobami z reprezentacji – zauważa.

Choć zagrał w zaledwie dwóch meczach z orzełkiem na piersi, to widać dobrą współpracę z doświadczonym Piotrem Zielińskim. – Widać chemię między nami. Dobrze się rozumiemy. Gra na małych przestrzeniach, dryblingi… Bardzo się cieszę, że mogę przebywać z Piotrkiem na boisku. Gra z nim to czysta przyjemność. Ale nie tylko z nim. W kadrze jest mnóstwo piłkarzy, o których mogę tak powiedzieć – wyznaje.