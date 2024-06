Reprezentacja Włoch w 11. minucie meczu z Albanią doprowadziła do wyrównania. Lorenzo Pellegrini dośrodkował na głowę Alessandro Bastoniego, który wpakował futbolówkę do bramki.

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Alessandro Bastoni

Alessandro Bastoni doprowadza do wyrównania

W trzecim niedzielnym spotkaniu EURO 2024 mierzyły się ze sobą reprezentacje Włoch oraz Albanii. Faworytem tej rywalizacji przed meczem byli obrońcy tytułu. Jednak podopieczni Luciano Spallettiego to wielka niewiadoma turnieju. Natomiast podopieczni Sylvinho bardzo dobrze znają włoskie podwórko, bowiem aż siedmiu zawodników z kadry na co dzień występuje w Serie A.

Spotkanie na Signal Iduna Park znakomicie rozpoczęło się dla Albańczyków, którzy już w 67. sekundzie wyszli na prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Nadim Bajrami, który tym samym został autorem najszybszego gola w historii EURO.

Zobacz również: Terminarz EURO 2024

Na odpowiedź reprezentacji Włoch długo nie musieliśmy czekać. W 11. minucie podopieczni Luciano Spallettiego krótko rozegrali rzut rożny. Federico Dimarco oddał piłkę do Lorenzo Pellegriniego. Zawodnik AS Romy dośrodkował w pole karne, a tam znalazł się niepilnowany Alessandro Bastoni. Włoski defensor z najbliższej odległości wpakował piłkę głową do bramki chronionej przez Thomasa Strakoshę.

Włochy odpowiadają 🇮🇹 Krótko rozegrany rzut rożny i mamy wyrównanie ⚽ Strzelcem gola 𝗔𝗹𝗲𝘀𝘀𝗮𝗻𝗱𝗿𝗼 𝗕𝗮𝘀𝘁𝗼𝗻𝗶.



🔴📲 #ITAALB NA ŻYWO▶️https://t.co/unUNuZNo9F pic.twitter.com/QLMXchQbHg — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 15, 2024

Dzisiejsze trafienie Alessandro Bastoniego było dla niego drugim golem w narodowych barwach. Pierwszy raz wpisał się na listę strzelców w spotkaniu przeciwko Niemcom w rozgrywkach Ligi Narodów 2022. Defensor Interu Mediolan taką statystykę zgromadził w 24. występach.

Sprawdź także: Polskie pragnienie “dziesiątki” i radości z futbolu