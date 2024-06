Słowenia – Dania: typy, kursy, zapowiedź (16.06.2024)

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Christian Eriksen

Mecz Słowenia – Dania Data 16.06.2024 18:00 Rozgrywki Euro 2024 – grupa C Miasto i stadion Stuttgart, MHP Arena Typ na mecz powyżej 2,5 bramki

Słowenia – Dania, typy bukmacherskie

W pierwszym meczu grupy C Euro 2024 Słowenia zmierzy się z Danią. Inny wynik niż wygrana Duńczyków będzie bardzo dużą niespodzianką, ale Słoweńcy w ostatnich miesiącach okazali, że nie można ich lekceważyć. Zwycięzca tego meczu, mając jeszcze w perspektywie spotkania z Anglią i Serbią, znajdzie się w bardzo dobrej sytuacji w walce o awans do fazy pucharowej. Ja w tym przypadku nie zdecydują się jednak na wskazanie rozstrzygnięcia. Skłaniam się bardziej ku zakładami na przynajmniej trzy gole w meczu. Duńczycy mają sposób na Słoweńców – 5 zwycięstw i 14 strzelonych bramek – dlatego taki scenariusz wydaje się całkiem prawdopodobny. Mój typ: powyżej 2,5 bramki

kurs na wygraną Słowenii w LVBET – 5.15

kurs na remis w LVBET – 3.60

kurs na wygraną Danii w LVBET – 1.75

Darmowy zakład od LVBET i pakiet bonusów

Przy okazji Euro 2024 warto zapoznać się z ofertą LVBET, który nowym klientom oferuje bogaty pakiet powitalny. Rejestrując konto z kodem promocyjnym GOAL otrzymasz możliwość odebrania darmowego zakładu 20 zł za rejestrację i weryfikację konta. Bukmacher oferuje również bonusy od trzech pierwszych depozytów, dzięki czemu możesz zgarnąć łącznie nawet 2000 zł.

Kod GOAL podany podczas rejestracji pozwala również na skorzystanie ze specjalnej promocji na mecz Polski z Holandią. Dzięki tej ofercie możesz postawić zakład na wygraną Polski po kursie 200. Szczegóły oferty znajdziesz pod tym linkiem na stronie bukmachera.

Słowenia – Dania, typ kibiców

Jak zakończy się mecz Słowenia – Dania? wygraną Słowenii 0% remisem 0% wygraną Danii 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną Słowenii

remisem

wygraną Danii

Słowenia – Dania, ostatnie wyniki

Reprezentacje Słowenii i Danii rywalizowały już ze sobą w eliminacjach do Euro 2024. Rywalizacja w grupie H była bardzo zacięta – obie drużyny zakończyły ją z 22 punktami na koncie. Kolejne dwie drużyny w tabeli – Kazachstan i Słowenia – miały na swoim koncie cztery punkty mniej. Postawa i wynik Duńczyków nie mógł być zaskoczeniem, ponieważ do eliminacji przystępowali w roli zdecydowanego faworyta do awansu. Zupełnie inaczej to wygląda w przypadku Słoweńców, których wyniki były sporym zaskoczeniem.

Słowenia w tym roku zdążyła rozegrać już pięć towarzyskich spotkań, odnosząc trzy zwycięstwa i notując dwa remisy. W styczniu skromnie 1:0 pokonali Stany Zjednoczone, natomiast w marcu zremisowali 2:2 z Maltą i sensacyjnie pokonali 2:0 Portugalię. Tuż przed turniejem drużyna Matjaża Keka uporała się z Armenią (2:1) i Bułgarią (1:1).

Duńczycy w marcowych towarzyskich potyczkach zremisowali bezbramkowo ze Szwajcarią i pokonali 2:0 Wyspy Owcze. W czerwcowych sprawdzianach odnieśli natomiast dwa zwycięstwa. Najpierw grali 2:1 Szwedów, a następnie pokonali 3:1 Norwegów.

Słowenia – Dania, historia

Niedzielne spotkanie będzie siódmą konfrontacją tych drużyn w historii. Bilans jest bardzo korzystny dla Danii, która wygrała 5 z 6 dotychczasowych spotkań. Jeden mecz zakończył się remisem. Miało to miejsce podczas wspomnianych już eliminacji, w których obie drużyny również miały okazję rywalizować ze sobą. Spotkanie w Ljubljanie zakończyło się wynikiem 1:1, natomiast w rewanżowym meczu Duńczycy u siebie zwyciężyli 2:1.

Słoweńcy w sześciu dotychczasowych spotkaniach z Danią stracili aż 14 bramek, co daje średnią 2.33 na mecz.

Data rozgrywki Mecz 17.11.2023 el. ME 2024 Dania 2:1 Słowenia 19.06.2023 el. ME 2024 Słowenia 1:1 Dania 06.02.2008 towarzyski Słowenia 1:2 Dania 25.04.2001 towarzyski Dania 3:0 Słowenia 30.04.1997 el. MŚ 1998 Dania 4:0 Słowenia 01.09.1996 el. MŚ 1998 Słowenia 0:2 Dania

Słowenia – Dania, kursy bukmacherskie

W roli wyraźnego faworyta do niedzielnego meczu grupy C przystąpią Duńczycy. Bukmacherzy również dają im zdecydowanie większe szanse na wygraną, co potwierdzają oferowane przez nich kursy. Rozważając typ na wygraną Danii kurs w LVBET na taki zakład wynosi 1.75. Jeżeli spodziewasz się niespodzianki i typujesz wygraną Słowenii kurs wynosi 5.15. Takie kursy w przeliczeniu na procentowe szanse dają 57% szans na wygraną Duńczyków, a 19% Słoweńcom.

(1) (X) (2) 5.15 3.60 1.75 Zagraj w LVBET Kursy na mecz Słowenia – Dania. Aktualne na 12:10 15.06.2024

Słowenia – Dania, prawdopodobieństwo wygranej

Kto ma większe szanse? Słowenia W W R W W R ? 17.2 % Remis 26.7 % Dania W P R W W W ? 56.2 %

Słowenia - Dania, sytuacja kadrowa

Słoweńcy przed pierwszym meczem na Euro 2024 martwią się przede wszystkim stanem zdrowia Benjamina Verbicia, który nabawił się urazu podczas jednego z treningów w tym tygodniu. Jego występ stoi pod znakiem zapytania. Gotowy do gry powinien być natomiast Peter Stojanović, który z powodu urazu nie wystąpił w żadnym z czerwcowych meczów towarzyskich.

W duńskim zespole na pewno nie zobaczymy Victora Nelssona. Obrońcę z gry na Mistrzostwach Europy wyeliminowała kontuzja. W jego miejsce powołanie otrzymał Zanka. Z problemami zdrowotnymi ostatnio zmagał się także Bees Christian Norgaard, ale do niedzielnego meczu powinien dojść do pełnej sprawności.

Słowenia - Dania, przewidywane składy

W wyjściowym składzie reprezentacji Danii powinniśmy zobaczyć między innymi doświadczonego Christiana Eriksena. Pewne miejsce ma również najlepszych strzelec zespołu w eliminacjach Rasmus Hojlund. W zespole Słowenii na pewno należy zwrócić uwagę na utalentowanego Benjamina Sesko. Wszystko wskazuje na to, że jego partnerem w ataku będzie Andraż Sporar, który wygrywa rywalizację z Josipem Iliciciem.

Słowenia Matjaz Kek Dania Kasper Hjulmand Słowenia Matjaz Kek 4-4-2 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-1-2 3-4-1-2 Przewidywany skład Dania Kasper Hjulmand Rezerwowi 3 Jure Balkovec 4 Miha Blazic 7 Benjamin Verbic 8 Sandi Lovric 12 Vid Belec 14 Jasmin Kurtic 15 Tomi Horvat 16 Igor Vekic 18 Zan Vipotnik 19 Žan Celar 20 Petar Stojanovic 21 Vanja Drkusic 24 Nino Zugelj 25 Adrian Zeljkovic 26 Josip Ilicic 4 Simon Kjær 7 Mathias Jensen 8 Thomas Delaney 11 Andreas Skov Olsen 12 Kasper Dolberg 13 Zanka 14 Mikkel Damsgaard 15 Christian Nørgaard 16 Mads Hermansen 18 Alexander Bah 20 Yussuf Poulsen 22 Frederik Rønnow 24 Anders Dreyer 25 Rasmus Nissen Kristensen 26 Jacob Bruun Larsen

Słowenia - Dania, transmisja meczu

Mecz grupy C Euro 2024 Słowenia - Dania odbędzie się w niedzielę (16 czerwca) o godzinie 18:00. Mecz będzie transmitowany "na żywo" na kanałach TVP 2 i TVP Sport. Komentatorami tego pojedynku będą Sławomir Kwiatkowski i Marek Wasiluk.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.