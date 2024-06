PressFocus Na zdjęciu: Jerzy Dudek i Jakub Kiwior

Dudek o szansach na punkty przeciwko Holandii

Mistrzostwa Europy 2024 w Niemczech rozpoczęły się od mocnego akcentu, gdyż gospodarze rozgromili Szkocję (5:1) w Monachium. W niedzielę zmagania w grupie D rozpoczną Biało-czerwoni. Rywalem zespołu Michała Probierza będzie Holandia. Selekcjoner musi znaleźć zastępstwo dla kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego. Jerzy Dudek mówi, iż Oranje skoncentrują się na wykorzystaniu boków swojego zespołu. – Tam będzie ich siła, możemy spodziewać się mnóstwa dośrodkowań – zwraca uwagę.

– Kluczem do sukcesu w Hamburgu jest solidna gra w obronie, asekuracja i ciężka praca. Trzeba po prostu cierpieć i wybiegać ten mecz. A co do Lewego. Nasza sytuacja mocno się zmienia, bo przecież też nie wiadomo czy Świderski się wyleczy. To dla nas ogromna strata. Staram się jednak pozytywnie patrzeć na świat i widzę jeden pozytyw w tej całej sytuacji – Michał Probierz wykreował niezwykłą atmosferę w zespole – wskazuje.

Były bramkarz wierzy, że drużyna ma szansę na pozytywny wynik. – Myślę, że nie poddamy się tak łatwo i jesteśmy w stanie wyszarpać remis z Holandią. 1:1 – to byłby dobry wynik. Zwrócę uwagę na jedną ważna rzecz – cały czas mówimy o Holandii i Francji, że to oni są faworytami. Ale dla nas najtrudniejszy mecz do rozegrania, to jest ten z Austriakami – twierdzi.

Mecz z Holandią będzie pierwszym testem dla Polski na Euro 2024, a kibice liczą na to, że Biało-Czerwoni zaprezentują się z jak najlepszej strony, niezależnie od siły przeciwnika. Opinie ekspertów, takich jak Jerzy Dudek, dodają nadziei, że Polska może sprawić niespodziankę i rozpocząć turniej od zdobycia cennych punktów.