Fatalna murawa w Hamburgu. Obawy przed meczem Polska – Holandia

W niedzielę reprezentacja Polski zmierzy się z Holandią na Volksparkstadion w Hamburgu, gdzie na co dzień domowe spotkania rozgrywa Hamburger SV. Jest jednak pewien „mały” problem: murawa, na której zostanie rozegrany mecz, nie jest w najlepszym stanie, co z pewnością może wpłynąć na jakość gry.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Organizatorzy Euro 2024 nie przygotowali dobrej murawy w Hamburgu

“NOS” opublikowało na swojej stronie wideo zatytułowane: “Wątpliwości co do stanu boiska na Volksparkstadion przed meczem Oranje z Polską.” W materiale czytamy, że: – Wizyta na Volksparkstadion w Hamburgu uświadamia, że boisko, na którym w niedzielę zagrają Holandia i Polska, nie jest w najlepszym stanie.

Już wcześniej pojawiły się informacje, że polska reprezentacja nie przeprowadzi ostatniego treningu przed meczem z Holandią na Volksparkstadion. Polacy uznali, że murawa nie jest w odpowiednim stanie, dlatego zespół trenera Michała Probierza pozostał w Hanowerze, gdzie odbył poranną sesję treningową w sobotę, po czym udał się w podróż do Hamburga na mecz.

Na konferencji prasowej reprezentacji Polski przed meczem z Holandią kapitan Piotr Zieliński wyraził nieco odmienną opinię na temat stanu murawy. Zapytany o to, powiedział: – Czy boisko jest złe? No cóż, wiedzieliśmy o tym już wcześniej. Właśnie je zobaczyłem, ale nie jest aż tak straszne.

Serwis soccenews.nl dziwi się, że Niemcom nie udało się zapewnić idealnych warunków w jednym z stadionów mistrzostw Europy i zadaje pytanie czy reprezentacja Holandii stanie się ofiarą tej sytuacji. Warunki do gry pozostają takie same dla obu zespołów, niemniej jednak na tak wielkim turnieju murawa powinna zostać przygotowana idealnie, by zapewnić zawodnikom jak najlepsze warunki do gry w piłkę.

Spotkanie reprezentacji Polski z Holandią rozpocznie się w niedzielę o godzinie 15:00.

