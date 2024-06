Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Kristjan Asllani

Kristjan Asllani: Włochy mają bardzo mocny skład

W sobotę o godzinie 15:00 swoje zmagania na EURO 2024 rozpoczną obrońcy tytułu, czyli reprezentacja Włoch. Przeciwnikiem „Squadra Azzurra” będzie Albania. Podopieczni Sylvinho bardzo dobrze znają kadrę Italii, bowiem aż dziewięciu piłkarzy powołanych na turniej w ubiegłym sezonie występowało na boiskach Serie A. W tym jedna z największych gwiazd drużyny – Kristjan Asllani.

Z utalentowanym pomocnikiem ostatnio ukazał się wywiad na łamach „Sky Sport Italia”. Pomocnik Interu Mediolan porozmawiał o nadchodzącym meczu z reprezentacją Włoch. 22-latek wypowiedział się też o kolegach z zespołu „Nerazzurrich”, czyli Davide Frattesim oraz Nicolo Barelli.

– Zawsze jest to ekscytujące, kiedy możesz zmierzyć się kolegami z klubu, a przede wszystkim z reprezentacją Włoch. To będzie wyjątkowy mecz, jak już wejdziemy na boisko to damy z siebie wszystko – powiedział Kristjan Asllani, cytowany przez serwis „fcinter.pl”.

– Rozmawiałem z Frattesim kilka dni temu i pogratulowałem mu tej bramki. Miejmy nadzieję, że nie zrobi tego w meczu przeciwko nam, ale kiedy wpada w pole karne, to jest niesamowicie groźny – podkreślił.

– Na tę chwilę Barella jest jednym z najlepszych pomocników na świecie. Włochy mają bardzo mocny skład, uważam ich za jedną z lepszych drużyn turnieju. Jeśli Barella nie zagra, to zastąpi go inny silny zawodnik, do którego podejdziemy z szacunkiem. Nie możemy jednak wyjść na boisko ze strachem. Mam nadzieję, że Nicolo zagra, bo lubię mierzyć się z kolegami z drużyny, ale przede wszystkim będzie to oznaczało, że wrócił do pełni zdrowia i tego mu życzę – podsumował Albańczyk.

