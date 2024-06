Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Włoch

Włosi totalnie zdominowali Albanię

Reprezentacja Włoch marzy o obronie tytułu zdobytego przed trzema laty, jednak już na starcie Euro 2024 ma niezwykle trudne zadanie, bowiem trafiła do grupy śmierci wraz z Hiszpanią, Chorwacją oraz Albanią. Z tego powodu pierwszy mecz mistrzostwo Europy z Albanią był dla nich bardzo istotny, aby zapewnić sobie więcej spokoju przed kolejnymi spotkaniami ze znacznie silniejszymi rywalami.

Początek sobotniego spotkania rozpoczął się dla Squadry Azzurra fatalnie. Włosi gola stracili już w 23. sekundzie po fatalnym wyrzucie piłki z autu Dimarco. Futbolówka w polu karnym trafiła wprost pod nogi Nedima Bajramiego. który nie dał żadnych szans Donnarummie. To najszybszy gol w historii mistrzostw Europy.

Podopieczni Luciano Spallettiego bardzo szybko otrząsnęli się po szokującym początku i przejęli inicjatywę na boisku. Albańczycy zostali zepchnięci do głębokiej defensywy i nie potrafili przedostać się na połowę rywala. Włosi ofensywną grę udokumentowali już w 11. minucie, gdy na listę strzelców wpisał się Alessandro Bastoni.

Włosi nie zamierzali się jednak zatrzymywać i pięć minut później cieszyli się już z prowadzenia 2:1. Tym razem do siatki trafił Nicolo Barella. W kolejnych minutach przewaga Squadry Azzurra była wręcz przygniatająca. Mimo to Italia nie zdołała przypieczętować jej kolejnym trafieniem przed przerwą. Albania miała z kolei wielkie problemy, by stworzyć jakiekolwiek sytuacje w ofensywie.

Po zmianie stron przewaga reprezentacji Włoch nadal była olbrzymia. Jednak tempo spotkania było już dużo spokojniejsze i mecz nie dostarczał zbyt wielu emocji. Drużyna Spalletiego choć momentami bardzo długo utrzymywała się przy futbolówce to rzadko stwarzała dogodne sytuacje strzeleckie. Z drugiej strony okazji Albańczyków było jak na lekarstwo, przez co widowisko zrobiło się przeciętne.

Mecz Włochy – Albania można podzielić na dwie części: znakomitą pierwszą połowę i bezbarwną drugą. Ostatecznie Italia zgarnęła zasłużone trzy punkty, dzięki zwycięstwu 2:1

