Imago / Antonietta Baldassarre Na zdjęciu: Daniele De Rossi

Daniele De Rossi zaliczył fantastyczny początek w AS Romie

Włoski trener ma na swoim koncie 10 meczów w roli trenera

Roma pod wodzą De Rossiego zdobywa średnio 3 bramki na mecz

De Rossi zmienił Romę o 180 stopni

AS Roma wygrała pierwszy mecz z Brighton w Lidze Europy aż 4:0. Czwartkowy mecz na Stadio Olimpico był 10. spotkaniem pod wodzą Daniele De Rossiego. Włoski szkoleniowiec może się pochwalić bardzo dobrymi wynikami na początku przygody w rzymskim zespole.

De Rossi przejął Giallorossich 16 stycznia bieżącego roku, zastępując legendarnego Jose Mourinho. Roma pod batutą 40-latka przeobraziła swoją grę o 180 stopni. Przede wszystkim w oczy rzuca się ofensywny styl gry, który przynosi zamierzony efekt w postaci imponującej liczby bramek. W porównaniu do stylu preferowanego przez The Special One jest to miła odmiana dla fanów drużyny ze Stadio Olimpico.

AS Roma z De Rossim na ławce rozegrała 10 spotkań. Wygrała aż 8 z nich, w jednym meczu zremisowała oraz raz poniosła porażkę. Ich bilans bramkowy wynosi 30:13, co oznacza, że średnio Wilki strzelają aż 3 gole na mecz.

Poza grą w europejskich pucharach rzymianie poprawili swoją pozycję w Serie A. Na ten moment Roma zajmuje 5. miejsce z dorobkiem 47 punktów. Do strefy, która zapewni grę w Lidze Mistrzów, tracą tylko cztery oczka.