Milan nie jest zadowolony z wyników w tym sezonie. W niedługim czasie może dojść do kolejnej zmiany na ławce trenerskiej. Z informacji "La Gazzetta dello Sport" wynika, że Rossoneri marzą o Antonio Conte.

fot. Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Conte marzeniem Milanu. Dojdzie do głośnej współpracy?

Milan przed sezonem sięgnął po Paulo Fonsecę, co okazało się błędną decyzją. Były szkoleniowiec Lille wystartował fatalnie i szybko stracił pracę na San Siro. W grudniu 2024 roku zastąpił go kontrowersyjny Sergio Conceicao, który był rozważany również przed wyborem Fonseki. Portugalczyk zaczął znakomicie, zdobywając Superpuchar Włoch. W kolejnych tygodniach było już znacznie gorzej – Rossoneri odpadli z Ligi Mistrzów po przegranym dwumeczu z Feyenoordem, a w Serie A wciąż zdarzają im się nadprogramowe wpadki.

Co więcej, nie brakuje głosów, że szatnia nie jest zadowolona ze współpracy z Conceicao, który ma wyjątkowo trudny charakter. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że dojdzie do rozstania, jeśli nie uda mu się wprowadzić Milanu do Ligi Mistrzów.

Z informacji “La Gazzetta dello Sport” wynika, że Milan ponownie myśli nad zatrudnieniem Antonio Conte. Z pewnością byłby to hitowy ruch wewnątrz Serie A. Włoski szkoleniowiec znakomicie radzi sobie w Napoli, które nieoczekiwanie włączyło się do walki o mistrzostwo Włoch. Ewentualny sukces nie przesądzi o tym, że 55-latek zostanie w tym klubie. Daje sobie czas na podjęcie ostatecznej decyzji. Chodzi między innymi o politykę transferową Napoli, którego potencjał jest mocno ograniczony. Conte może wybrać Milan, gdzie z pewnością mógłby ściągnąć lepszych piłkarzy.

W zeszłym roku Conte był otwarty na powrót na San Siro. Wówczas Milan postanowił inaczej.