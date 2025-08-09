Allegri zachwycony Modriciem. Co za słowa o legendzie Realu

Massimiliano Allegri po meczu towarzyskim Milanu z Leeds United nie szczędził pochwał dla Luki Modricia. Szkoleniowiec Rossonerich nazwał Chorwata „niezwykłym” i docenił również Ardona Jashariego.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Luka Modric

Modric i Jashari zrobili wrażenie na Allegrim

Massimiliano Allegri po remisie 1:1 z Leeds United w Dublinie szczegółowo ocenił postawę nowych piłkarzy Milanu. Chorwat Luka Modric nie zagrał w tym spotkaniu, ale szkoleniowiec nie krył uznania dla jego klasy. – Modric, i to nie jest dla mnie łatwe do powiedzenia, to niezwykły piłkarz. Tacy zawodnicy łączą inteligencję z pokorą. Aby utrzymywać się na najwyższym poziomie, trzeba być mądrym – powiedział Allegri w rozmowie ze Sky Sport Italia.

Trener odniósł się też do debiutu Ardona Jashariego. 22-letni Szwajcar dołączył do Milanu z Club Brugge za 37 milionów euro i był najdroższym transferem Serie A tego lata. – Byłem zdumiony tym, jak sobie poradził. Nie miał wielu zajęć z piłką i przez większość czasu trenował samodzielnie. Mimo to zaprezentował się bardzo dobrze – podkreślił Allegri.

Szkoleniowiec zaznaczył, że drużyna ma jeszcze sporo pracy do wykonania. – Trzeba poprawić przygotowanie fizyczne i zwiększyć pewność sieiebei. Nie możemy się nadmiernie ekscytować, bo dla Milanu wygrywanie powinno być codziennością – dodał.

Dla Allegriego Modric i Jashari to ważne ogniwa w nowym sezonie. Trener liczy, że ich jakość i podejście pomogą Rossonerim w walce o najwyższe cele zarówno w Serie A, jak i w Europie.

