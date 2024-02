IMAGO / Alessio Morgese Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Allegri w poniedziałek poprowadzi Juventus w 405 meczu

Szkoleniowiec wyrówna rekord Marcelo Lippiego

Allegri odniósł się do swojej przyszłości w Turynie

Allegri skomentował swoją przyszłość w Juventusie

Pojedynek Juventusu z Udinese będzie 405. meczem Maxa Allegriego na ławce rezerwowych Bianconerich. Trener wyrówna tym samym wynik Marcello Lippiego, który również dokonał tego podczas dwóch różnych okresów. Jak długo obecny szkoleniowiec widzi siebie w Turynie?

– Najpierw postaramy się dobrze zakończyć sezon. Potem mam kolejny rok kontraktu. W naszej pracy zawsze opieramy się na wynikach, które osiągamy. Jestem zadowolony, że mogę dorównać komuś takiemu jak Lippi, który przeszedł do historii włoskiego futbolu i Juventusu. Mamy jednak spotkanie do wygrania i fakt, że jest to 405. mecz, nie ma znaczenia – przyznał Allegri.

Juventus traci obecnie do Interu Mediolan aż siedem punktów w ligowej tabeli. Nerazzurri w sobotę pewnie pokonali AS Romą. Natomiast Stara Dama po porażce przed tygodniem na San Siro nie może pozwolić sobie na kolejną wpadkę, jeśli nadal chce uczestniczyć w wyścigu po mistrzostwo.

