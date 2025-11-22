Allegri wskazał faworyta derbów Mediolanu. Szykuje się wielki hit

Massimiliano Allegri przed derbami Mediolanu wskazał na siłę Interu i docenił pracę Cristiana Chivu. Potwierdził też powrót Rabiota do składu, podkreślając wagę koncentracji i detali w takim meczu.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Rabiot wraca do składu Milanu na derby

Massimiliano Allegri na konferencji przed derbami nie ukrywał, jak trudne zadanie czeka jego zespół. Trener Milanu jasno ocenił potencjał rywala. – Inter razem z Napoli jest faworytem do tytułu, wygrał 11 z ostatnich 12 meczów – powiedział. Jednocześnie zaznaczył, że takie starcia rządzą się własnymi prawami. – Derby zawsze są osobnym światem. Musimy zagrać bardzo uważnie i nadrobić to, czego zabrakło nam w Parmie.

Dużo miejsca poświęcił także analizie Interu prowadzonego przez Cristiana Chivu. – On wykonuje świetną pracę. To jego pierwsze doświadczenie w dużym klubie, a widać, że stworzył zespół bardzo kompaktowy – ocenił szkoleniowiec. Podkreślił, że różnice między nim a Simone Inzaghim nie są duże, bo fundament zespołu pozostał podobny.

Najkrótszą, ale bardzo ważną informację Allegri przekazał w sprawie Adriena Rabiota. Na pytanie o to, czy Francuz jest gotowy, padła szybka odpowiedź. – Gra! – potwierdził trener. Dodał też, że jego forma i dojrzałość są na najwyższym poziomie. – Rabiot jest teraz lepszy niż wtedy, gdy prowadziłem go wcześniej. To zawodnik o ogromnym znaczeniu dla drużyny.

Allegri odniósł się też do gry najbliższego rywala. – Inter jest silny fizycznie i technicznie, oddaje najwięcej strzałów w lidze i najmniej do nich dopuszcza. Ale zaczynamy od 0:0 i musimy rozegrać mecz na najwyższym poziomie – podkreślił. Zwrócił uwagę na klucz jednego z najważniejszych elementów takiego spotkania. – Kto wygrywa pojedynki indywidualne, ten ma większe szanse na zwycięstwo.

Trener Milanu zaznaczył również, jak wiele emocji niosą takie mecze. – To wielkie spotkania, które dają adrenalinę i radość w przygotowaniach – powiedział. Na koniec wyjaśnił, co zwycięstwo w derbach oznaczałoby dla zespołu. – Wygrana daje spokój i dobrą energię na cały tydzień.

