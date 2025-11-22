Allegri wskazał faworyta derbów Mediolanu. Szykuje się wielki hit

15:55, 22. listopada 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Massimiliano Allegri przed derbami Mediolanu wskazał na siłę Interu i docenił pracę Cristiana Chivu. Potwierdził też powrót Rabiota do składu, podkreślając wagę koncentracji i detali w takim meczu.

Massimiliano Allegri
DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Rabiot wraca do składu Milanu na derby

Massimiliano Allegri na konferencji przed derbami nie ukrywał, jak trudne zadanie czeka jego zespół. Trener Milanu jasno ocenił potencjał rywala. Inter razem z Napoli jest faworytem do tytułu, wygrał 11 z ostatnich 12 meczów – powiedział. Jednocześnie zaznaczył, że takie starcia rządzą się własnymi prawami. – Derby zawsze są osobnym światem. Musimy zagrać bardzo uważnie i nadrobić to, czego zabrakło nam w Parmie.

Dużo miejsca poświęcił także analizie Interu prowadzonego przez Cristiana Chivu. – On wykonuje świetną pracę. To jego pierwsze doświadczenie w dużym klubie, a widać, że stworzył zespół bardzo kompaktowy – ocenił szkoleniowiec. Podkreślił, że różnice między nim a Simone Inzaghim nie są duże, bo fundament zespołu pozostał podobny.

Najkrótszą, ale bardzo ważną informację Allegri przekazał w sprawie Adriena Rabiota. Na pytanie o to, czy Francuz jest gotowy, padła szybka odpowiedź. – Gra! – potwierdził trener. Dodał też, że jego forma i dojrzałość są na najwyższym poziomie. – Rabiot jest teraz lepszy niż wtedy, gdy prowadziłem go wcześniej. To zawodnik o ogromnym znaczeniu dla drużyny.

Allegri odniósł się też do gry najbliższego rywala. – Inter jest silny fizycznie i technicznie, oddaje najwięcej strzałów w lidze i najmniej do nich dopuszcza. Ale zaczynamy od 0:0 i musimy rozegrać mecz na najwyższym poziomie – podkreślił. Zwrócił uwagę na klucz jednego z najważniejszych elementów takiego spotkania. – Kto wygrywa pojedynki indywidualne, ten ma większe szanse na zwycięstwo.

Trener Milanu zaznaczył również, jak wiele emocji niosą takie mecze. – To wielkie spotkania, które dają adrenalinę i radość w przygotowaniach – powiedział. Na koniec wyjaśnił, co zwycięstwo w derbach oznaczałoby dla zespołu. – Wygrana daje spokój i dobrą energię na cały tydzień.

