Allegri w centrum skandalu. Napoli reaguje po ostrych słowach

10:49, 19. grudnia 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Football Italia

AC Milan zakończył udział w Superpucharze Wloch w atmosferze ogromnych emocji i kontrowersji. Po meczu z Napoli to nie wynik sportowy, lecz zachowanie Massimiliano Allegriego stało się głównym tematem dyskusji.

Max Allegri
Obserwuj nas w
LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Max Allegri

Allegri zaatakował Orialiego, Napoli wydało oświadczenie

AC Milan przegrał z Napoli 0:2 w półfinale Superpucharu Włoch rozegranym w Rijadzie. Końcowe minuty spotkania upłynely pod znakiem ogromnego napięcia. Doszło do spięć między piłkarzami, a trenerzy zeszli z boiska bez podania sobie ręki.

W centrum wydarzeń znalazł się Massimiliano Allegri. Sportmediaset opublikował nagranie, na którym szkoleniowiec Milanu miał obrazić asystenta Antonio Conte, Gabriele Orialiego. Do sytuacji doszło w 89. minucie, gdy Napoli prowadziło już dwiema bramkami.

POLECAMY TAKŻE

Antonio Conte
Droga po trofeum trwa. Conte ocenił występ Napoli
Massimiliano Allegri
Milan zagra ligowy mecz w poza Europą. Allegri komentuje
Thiago Silva
Thiago Silva chce wrócić do Europy. Wielki klub rozważa transfer Brazylijczyka

Według relacji Allegri miał nazwać Orialiego słowem powszechnie uznawanym za obelżywe. Reakcja Napoli była natychmiastowa. Klub wydał oficjalne oświadczenie, w którym jednoznacznie potępił zachowanie trenera Rossonerich.

– Napoli stanowczo potępia zachowanie trenera Milanu Massimiliana Allegriego, który podczas półfinału Superpucharu Włoch, w obecności dziesiątek osób przy linii bocznej oraz na żywo w telewizji, wielokrotnie i w sposób poważny znieważył Gabriele Orialiego, używając obraźliwego języka – przekazał klub.

– Mamy nadzieję, że ten całkowicie niekontrolowany wybuch nie pozostanie bez reakcji. Przy produkcji wydarzenia z udziałem trzydziestu trzech kamer nie da się bowiem udawać, że nic się nie stało – dodano w komunikacie.

Napoli zagra w finale Supercoppa Italiana ze zwycięzcą meczu Bologna-Inter. Dla Milanu sytuacja jest znacznie trudniejsza. Rossoneri odpadli już z Pucharu Wloch i nie grają w europejskich pucharach. Do końca sezonu pozostaje im wyłącznie walka w Serie A.

Zobacz również: Milan zagra ligowy mecz w poza Europą. Allegri komentuje