Allegri w centrum skandalu. Napoli reaguje po ostrych słowach

AC Milan zakończył udział w Superpucharze Wloch w atmosferze ogromnych emocji i kontrowersji. Po meczu z Napoli to nie wynik sportowy, lecz zachowanie Massimiliano Allegriego stało się głównym tematem dyskusji.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Max Allegri

Allegri zaatakował Orialiego, Napoli wydało oświadczenie

AC Milan przegrał z Napoli 0:2 w półfinale Superpucharu Włoch rozegranym w Rijadzie. Końcowe minuty spotkania upłynely pod znakiem ogromnego napięcia. Doszło do spięć między piłkarzami, a trenerzy zeszli z boiska bez podania sobie ręki.

W centrum wydarzeń znalazł się Massimiliano Allegri. Sportmediaset opublikował nagranie, na którym szkoleniowiec Milanu miał obrazić asystenta Antonio Conte, Gabriele Orialiego. Do sytuacji doszło w 89. minucie, gdy Napoli prowadziło już dwiema bramkami.

Według relacji Allegri miał nazwać Orialiego słowem powszechnie uznawanym za obelżywe. Reakcja Napoli była natychmiastowa. Klub wydał oficjalne oświadczenie, w którym jednoznacznie potępił zachowanie trenera Rossonerich.

– Napoli stanowczo potępia zachowanie trenera Milanu Massimiliana Allegriego, który podczas półfinału Superpucharu Włoch, w obecności dziesiątek osób przy linii bocznej oraz na żywo w telewizji, wielokrotnie i w sposób poważny znieważył Gabriele Orialiego, używając obraźliwego języka – przekazał klub.

– Mamy nadzieję, że ten całkowicie niekontrolowany wybuch nie pozostanie bez reakcji. Przy produkcji wydarzenia z udziałem trzydziestu trzech kamer nie da się bowiem udawać, że nic się nie stało – dodano w komunikacie.

Napoli zagra w finale Supercoppa Italiana ze zwycięzcą meczu Bologna-Inter. Dla Milanu sytuacja jest znacznie trudniejsza. Rossoneri odpadli już z Pucharu Wloch i nie grają w europejskich pucharach. Do końca sezonu pozostaje im wyłącznie walka w Serie A.

