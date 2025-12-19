Milan zagra ligowy mecz w poza Europą. Allegri komentuje

AC Milan czeka na historyczne wydarzenie, które może zmienić sposób myślenia o Serie A. Mecz z Como odbędzie się w australijskim Perth, a głos w tej sprawie zabrał Massimiliano Allegri.

Milan zagra z Como w Australii

AC Milan rozegra ligowy mecz z Como w wyjątkowych okolicznościach. Spotkanie odbędzie się 8 lutego 2026 roku w Perth w Australii. Informację oficjalnie potwierdził prezes Lega Serie A Ezio Simonelli tuż przed półfinałem Superpucharu Włoch w Rijadzie.

Simonelli wystąpił na antenie Italia 1 i ogłosił decyzję bezpośrednio przed meczem. – Mecz Milan-Como odbędzie się w Perth w Australii ósmego lutego, zgodnie z planem. Wczoraj w Dosze mieliśmy bardzo serdeczne spotkanie z Giannim Infantino – powiedział prezes ligi.

Szef Serie A odniósł się również do wcześniejszych wątpliwości. – Mieliśmy pewne obiekcje wobec postawionych nam warunków, zwłaszcza dotyczących sędziów zagranicznych. Mamy duże zaufanie do arbitrów włoskich i początkowo nie chcieliśmy się na to zgodzić – wyjaśnił Simonelli.

– Rozmawiałem z Colliną, który dał mi pełne gwarancje co do jakości sędziów. Ma już na myśli jednego lub dwóch arbitrów z Azji na bardzo wysokim poziomie, których może wskazać do tego meczu. To nas uspokoiło i zaakceptujemy ten warunek – dodał prezes.

Mecz nie odbędzie się na San Siro z powodów organizacyjnych. Stadion Meazza będzie niedostępny ze względu na ceremonię otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie.

Głos w sprawie zabrał Massimiliano Allegri. – Na razie nic nie wiem. Mam nadzieję, że to będzie początek czegoś większego dla przyszłości włoskiej piłki, a nie tylko pojedynczy przypadek. W przeciwnym razie byłby to problem – krótko skwitował trener Milanu.

