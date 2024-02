fot. Imago / Roberto Bregani Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Juventus doznał w meczu z Interem drugiej porażki w sezonie

Po spotkaniu trener Bianconerich ocenił rywalizację

Ekipa z Turynu traci aktualnie cztery punkty do Nerazzurrich

Massimiliano Allegri po meczu Inter – Juventus

Juventus podchodził do potyczki z Interem Mediolan z szansą na przeskoczenie odwiecznego rywala w ligowej tabeli i zadomowienie się na pozycji lidera rozgrywek. Nie skorzystał jednak z okazji, przegrywając skromnie po samobójczym trafieniu Federico Gattiego. Po meczu trener Starej Damy skomentował rywalizację.

– Wiedzieliśmy, że to będzie trudny mecz. Pierwsza połowa okazała się ogólnie wyrównana – to oni strzelili gola, a my nie wykorzystaliśmy szansy, jaką miał Vlahovic – mówił Massimiliano Allegri cytowany przez Football Italia.

Inter górą w Derbach d’Italia. Fantastyczne parady Szczęsnego [WIDEO] Świetny mecz Szczęsnego nie wystarczył, Inter wygrał z Juventusem Inter Mediolan od początku do końca miał pod kontrolą wydarzenia na boisku w meczu przeciwko Juventusowi. Podopieczni Simone Inzaghi’ego choć skromnie, to bez większych problemów pokonali 1-0 Starą Damę. Jedynego gola strzelił Federico Gatti, który w 37 minucie spotkania po niefortunnym odbiciu piłki od klatki piersiowej Czytaj dalej…

– Po przerwie gra się otworzyła i ciekawie było ją oglądać, ponieważ Inter jest niebezpieczny, gdy wyprowadza kontrataki. Musimy się poprawić i stać się lepsi, ale mogę podziękować zawodnikom, że zrobili, co mogli – kontynuował Włoch.

– Cieszymy się, że radzimy sobie dobrze i jesteśmy źli z powodu tej porażki. Zawsze jednak powtarzałem, że Inter jest faworytem do mistrzostwa i podtrzymuję to – zaznaczył Allegri.

– Jeśli uda nam się wygrać kilka meczów i utrzymać blisko siebie, to dobrze. Milan również ma szanse i zawsze możliwe są niespodzianki – zakończył szkoleniowiec Juve.

Juventus w następnej kolejce ligi włoskiej zmierzy się u siebie z Udinese Calcio. Mecz odbędzie się 12 lutego o godzinie 20:45.