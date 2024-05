PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy, Yuri Turkov / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona: Lewandowski wśród najpopularniejszych

FC Barcelona od lat nie może narzekać na zainteresowanie kibiców. Sympatycy z całego świata pojawiają się na domowych meczach Blaugrany, a także powiększają swoje kolekcje o gadżety związane z Dumą Katalonii. Najpopularniejszym produktem są oczywiście koszulki piłkarskie. Fani często sięgają po trykoty z personalizacją i wybierają nazwiska piłkarzy z obecnej kadry FCB.

Portal fcbarcelonacollection.com przygotował zestawienie dotyczące kwietniowych wyników sprzedaży koszulek w oficjalnych sklepach (Barca Store) w Barcelonie. Tak prezentuje się podium:

Pierwsze miejsce Yamala nie powinno dziwić. 16-latek to reprezentant kraju wychowanek klubu i motor napędowy jego ofensywy. To właśnie z takimi postaciami chcą utożsamiać się fani. Jednak pozycja de Jonga zaskakuje. Natomiast to, że Robert Lewandowski znalazł się na podium, nie jest zadziwiającą informacją – Polak to gwiazda Blaugrany i z 23 golami na koncie jest jej najlepszym strzelcem.

Robert Lewandowski w ostatnim czasie jest w znakomitej dyspozycji i wciąż ma szansę na obronę tytułu króla strzelców La Ligi. Dlatego doświadczony napastnik ciągle jest jednym z najpopularniejszych nazwisk na koszulkach kupowanych w stolicy Katalonii. Jak wygląda aktualna sytuacja w klasyfikacji najlepszych snajperów w Hiszpanii?