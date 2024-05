Borussia Dortmund – FC Augsburg: typy, kursy, zapowiedź (04.05.2024)

Borussia Dortmund - FC Augsburg: typy i kurs na mecz Bundesligi. W nadchodzącym spotkaniu podopieczni Edina Terzicia zmierzą się z zespołem "Fuggerstadter". Kto zwycięży w tym starciu? Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Signal Iduna Park już w sobotę (4 maja) o godzinie 15:30.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Jadon Sancho

Borussia Dortmund Augsburg Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 maja 2024 10:15 .

Borussia – Augsburg, typy bukmacherskie

Już w najbliższą sobotę dojdzie do ciekawej potyczki w ramach rozgrywek Bundesligi. Borussia Dortmund przed własną publicznością podejmie FC Augsburg. Podopieczni Edina Terzicia podejdą do tej rywalizacji po zwycięstwie nad Paris Saint-Germain w pierwszym meczu półfinału Ligi Mistrzów, tym samym zapewniając sobie udział w przyszłej edycji europejskich pucharów. Natomiast drużyna Jessa Thorupa złapała mały kryzys, bowiem przegrała ostatnie dwa spotkania. Mimo to spodziewam się na Signal Iduna Park ciekawego i wyrównanego starcia. Uważam, że ostatecznie trzy punkty zgarnie ekipa gospodarzy. Mój typ: wygrana Borussii Dortmund

Borussia – Augsburg, ostatnie wyniki

Borussia Dortmund obecnie jest w całkiem dobrej dyspozycji. Pięć ostatnich spotkań drużyny prowadzonej przez Edina Terzicia zakończyło się trzema wygranymi (2:1 z Borussią Monchengladbach, 4:2 z Atletico Madryt w rewanżowym spotkaniu ćwierćfinału Ligi Mistrzów oraz 1:0 z Paris Saint-Germain w pierwszym półfinale Champions League), jednym remisem (1:1 z Bayerem Leverkusen), a także jedną wpadką (1:4 z RB Lipsk).

FC Augsburg natomiast, jak wcześniej wspominaliśmy, obecnie ma zniżkę formy. Podopieczni Jessa Thorupa w pięciu ostatnich spotkaniach sięgnęli po jedno zwycięstwo (2:0 z Unionem Berlin), zaliczyli jeden remis (1:1 z FC Koeln), a także ponieśli aż trzy porażki (1:3 z Hoffenheim, 1:3 z Eintrachtem Frankfurt oraz 0:3 z Werderem Brema).

Borussia – Augsburg, historia

W tym sezonie drużyny mierzyły się ze sobą w połowie grudnia. Wówczas padł remis 1:1. W poprzedniej kampanii natomiast dwie wygrane powędrowały do rąk Borussii Dortmund, która jesienią zwyciężyła 4:3, a w rundzie wiosennej 3:0.

Borussia – Augsburg, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, zdecydowanym faworytem sobotniej potyczki jest zespół Borussii Dortmund. Jeśli rozważasz typ na wygraną podopiecznych Edina Terzicia, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 1.79 – 1.86. Natomiast na zwycięstwo Augsburga sięgają nawet 3.80.

Borussia – Augsburg, kto wygra?

Borussia – Augsburg, przewidywane składy

Borussia Dortmund Edin Terzic 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-1-2 Przewidywany skład Augsburg Jess Thorup Borussia Dortmund Edin Terzic 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-1-2 Przewidywany skład Augsburg Jess Thorup Rezerwowi ▼ 2 Mateu Morey 11 Marco Reus 14 Niclas Füllkrug 15 Mats Hummels 17 Marius Wolf 20 Marcel Sabitzer 23 Emre Can 27 Karim Adeyemi 33 Alexander Meyer 5 Patric Pfeiffer 7 Dion Beljo 11 Pep Biel 20 Sven Michel 23 Maximilian Bauer 36 Mert Komur 40 Tomáš Koubek

Borussia – Augsburg, transmisja meczu

Spotkanie Borussii Dortmund z Augsburgiem będzie transmitowane wyłącznie na platformie Viaplay. Początek rywalizacji na Signal Iduna Park już w sobotę, 4 maja, o godzinie 15:30.

