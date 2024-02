Inter górą w Derbach d’Italia. Fantastyczne parady Szczęsnego [WIDEO]

Imago / Nderim Kaceli Na zdjęciu: Piłkarze Interu Mediolan

Inter Mediolan wygrał 1-0 z Juventusem w hicie 23. kolejki Serie A

Jedyną bramkę zdobył Federico Gatti, który skierował piłkę do własnej bramki

Wojciech Szczęsny zaliczył dwie efektowne obrony przy strzałach z bliskiej odległości

Świetny mecz Szczęsnego nie wystarczył, Inter wygrał z Juventusem

Inter Mediolan od początku do końca miał pod kontrolą wydarzenia na boisku w meczu przeciwko Juventusowi. Podopieczni Simone Inzaghi’ego choć skromnie, to bez większych problemów pokonali 1-0 Starą Damę. Jedynego gola strzelił Federico Gatti, który w 37 minucie spotkania po niefortunnym odbiciu piłki od klatki piersiowej skierował futbolówkę do własnej bramki.

💥 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐌𝐄𝐃𝐈𝐎𝐋𝐀𝐍 𝐏𝐑𝐎𝐖𝐀𝐃𝐙𝐈 𝐖 𝐃𝐄𝐑𝐁𝐘 𝐃'𝐈𝐓𝐀𝐋𝐈𝐀! 💥



Federico Gatti trafia do własnej siatki ⚽️😬



Czy Juventus FC odrobi straty? 🧐 #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/vpLD5pGRH5 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 4, 2024

Z dobrej strony zaprezentował się Wojciech Szczęsny. Polski golkiper popisał się spektakularną paradą w 69 minucie meczu, gdy zatrzymał potężny strzał oddany przez Nicolo Barellę. Następnie uchronił swoją drużynę od straty bramki w 87 minucie. Szczęsny zaliczył interwencję meczu zatrzymując strzał z bliskiej odległości Marko Arnautovicia.

😍 𝐂𝐎 𝐙𝐀 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐖𝐄𝐍𝐂𝐉𝐀 𝐏𝐎𝐋𝐀𝐊𝐀! 😍



🇵🇱 Wojciech Szczęsny popisał się kapitalną interwencją! 💪😱 Marko Arnautović zatrzymany! 👏🔥 #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/EJyuOjwH95 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 4, 2024

Nerazzurri dzięki zwycięstwu odskoczyli w ligowej tabeli od Juventusu na 4 punkty. Zespół z Mediolanu ma również jeden mecz mniej niż bezpośredni rywal w walce o scudetto.

Inter Mediolan 1-0 Juventus (37′ Federico Gatti OG)