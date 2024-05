Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

VfB Stuttgart – Bayern Monachium, typy bukmacherskie

W Bayernie Monachium są pogodzeni z utratą mistrzowskiego tytułu, który powędrował do rewelacyjnego Bayeru Leverkusen. Tym samym zakończyło się 11 lat panowania Bawarczyków. Niemniej niemiecki gigant chce zostać wicemistrzem kraju i w sobotę może postawić kropkę nad i w starciu z VfB Stuttgart.

Ekipa prowadzona przez Thomasa Tuchela nie będzie mieć łatwego zadania w Stuttgarcie, który jest za ich plecami ze stratą pięciu punktów. Gospodarze mają już zapewniony awans do następnej edycji Ligi Mistrzów. Po raz pierwszy od sezonu 2009/2010 zakwalifikowali się do europejskich pucharów. A jeszcze rok temu o tej samej porze o włos uniknęli degradacji z Bundesligi. Myślę, że pełna pula powędruje do Stuttgartu, a wpływ na dyspozycję Bayernu może mieć dwumecz z Królewskimi. Mój typ: Wygrana Stuttgartu.

VfB Stuttgart – Bayern Monachium, sytuacja kadrowa

Kontuzje i zawieszenia VfB Stuttgart Zawodnik Powrót Nikolas Nartey Kontuzja kolana Połowa maja 2024 Dan-Axel Zagadou Uraz więzadła krzyżowego Początek października 2024 Samuele di Benedetto Złamana noga Koniec lipca 2024 Josha Vagnoman Uraz kostki Połowa maja 2024 Roberto Massimo Uraz mięśnia Połowa maja 2024 Maximilian Mittelstädt Punkty dyscyplinarne (skumulowane żółte kartki) Po 1 meczu Enzo Millot Punkty dyscyplinarne (skumulowane żółte kartki) Po 1 meczu

Kontuzje i zawieszenia Bayern Monachium Zawodnik Powrót Tarek Buchmann Uraz ścięgna udowego Do końca sezonu Bouna Sarr Uraz więzadła krzyżowego Początek sierpnia 2024 Sacha Boey Uraz biodra Połowa maja 2024 Kingsley Coman Uraz pachwiny Połowa maja 2024 Matthijs de Ligt Kontuzja kolana Kilka dni

VfB Stuttgart – Bayern Monachium, ostatnie wyniki

Piłkarze Bayernu Monachium podejdą do sobotniego meczu ze Stuttgartem po wtorkowym remisie z Realem Madryt (2:2) w półfinale Ligi Mistrzów. W 1. Bundeslidze wygrali trzy kolejne potyczki. Bayern w poprzedniej kolejce ograł Eintracht Frankfurt (2:1) na Allianz Arenie po dublecie Harry’ego Kane, który goni rekord strzelecki Roberta Lewandowskiego. Angielski napastnik ma na kocie 35 goli i wciąż jest głodny sukcesów. Monachijczycy z ostatniego wyjazdu ma dobre wspomnienia, bowiem wysoko pokonali Union Berlin (5:1).

Tymczasem podopieczni Sebastiana Hoenessa liczą się jeszcze w walce o wicemistrzostwo Niemiec i nie zamierzają składać broni w sobotę. Do rywalizacji z Bayernem podejdą po remisie z Bayerem Leverkusen (2:2), a prowadzenie w tym meczu stracili w szóstej minucie doliczonego czasu gry po trafieniu Roberta Andricha.

VfB Stuttgart – Bayern Monachium, historia

W tym sezonie drużyny zmierzył się ze sobą w grudniu w ramach 15. kolejki. Na Allianz Arenie wygrał Bayern Monachium ze Stuttgartem (3:0) po dwóch bramkach Kane’a. Wynik w 63. minucie ustalił Kim Min-Jae, który latem ubiegłego roku przybył z Napoli.

VfB Stuttgart – Bayern Monachium, kursy bukmacherskie

W sobotnim spotkaniu bukmacherzy więcej szans na wygraną dają Stuttgartowi. Triumf gospodarzy został wyceniony na około 2.15. Jeżeli myślisz, że Bayern Monachium sięgnie po trzy punkty, to taki kurs oscyluje na 3.00. Kurs na remis w tym meczu wynosi mniej więcej 4.00. Jeżeli nie masz jeszcze konta w Superbet, to przy okazji podając kod GOAL, możesz wykorzystać na ten mecz darmowy zakład w wysokości 35 zł.

VfB Stuttgart – Bayern Monachium, kto wygra

VfB Stuttgart – Bayern Monachium, przewidywane składy

VfB Stuttgart Sebastian Hoeneß 4-4-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Bayern Monachium Thomas Tuchel VfB Stuttgart Sebastian Hoeneß 4-4-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Bayern Monachium Thomas Tuchel Rezerwowi ▼ 1 Fabian Bredlow 5 Mahmoud Dahoud 10 Woo-yeong Jeong 14 Silas Katompa Mvumpa 15 Pascal Stenzel 17 Genki Haraguchi 25 Lilian Egloff 40 Luca Raimund 45 Anrie Chase 7 Serge Gnabry 10 Leroy Sane 15 Eric Dier 17 Bryan Zaragoza 22 Raphael Guerreiro 26 Sven Ulreich 27 Konrad Laimer 40 Noussair Mazraoui 42 Jamal Musiala

VfB Stuttgart – Bayern Monachium, transmisja meczu

Spotkanie Stuttgartu z Bayernem Monachium będzie można obejrzeć tylko na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu zaplanowano na sobotę (4 maja) o godzinie 15:30.

