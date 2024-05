fot. ANP / Alamy Na zdjęciu: Lucas Hernandez

Lucas Hernandez na Euro 2024 nie zagra z Polską

Lucas Hernandez to jeden z najbardziej pechowych zawodników w reprezentacji Francji. Piłkarz doznał poważnej kontuzji prawego kolana w trakcie mundialu w 2022 roku. Tymczasem w trakcie ostatniej potyczki PSG z Borussią Dortmund na Signal Iduna Park piłkarz doznał kolejnej poważnej kontuzji. Tym razem zerwał więzadła w lewym kolanie.

Już wiadomo, że sezon dla 28-latek się skończył, o czym informuje RMC Sport. Lucas Hernandez nie będzie mógł zatem zagrać w rewanżowym starciu przeciwko BVB w Lidze Mistrzów, które odbędzie się na Signal Iduna Park. To jednak nie jedyne zmartwienie zawodnika. Lucas Hernandez jest już pewny tego, że nie weźmie udziału w mistrzostwach Europy, które odbędą się od 14 czerwca do 14 lipca na niemieckich stadionach.

Selekcjoner Ticolore Didier Deschamps ma czas na podanie kadry na Euro 2024 do 16 maja. Wydawało się, że defensor PSG będzie pewniakiem do gry na mistrzostwach Euro. Kłopoty zdrowotne piłkarza jednak mocno skomplikowały sytuację i teraz opiekun reprezentacji Francji ma problem.

37-krotny reprezentant Francji ma kontrakt ważny z klubem z Paryża do końca czerwca 2028 roku. W tej kampanii lewy defensor wystąpił w 41 meczach, notując w nich dwa trafienia i dwie asysty. Lucas Hernandez trafił do PSG z Bayernu Monachium w lipcu 2023 roku za 45 milionów euro. Powrót do gry zawodnika po kontuzji planowany jest na mniej więcej koniec tego 2024 roku.

Czytaj więcej: Kylian Mbappe niepewny przyszłości, wszystko przez PSG