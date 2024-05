fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Thomas Tuchel o atrakcyjności Bayernu Monachium dla trenerów

Bayern Monachium po zakończeniu sezonu stanie przed wyzwaniem znalezienia nowego szkoleniowca. W kontekście pracy w klubie z Allianz Arena wymieniano już kilku szkoleniowców. Najbliżej pracy w Bayernie wydawał się Ralf Rangnick, ale ostatecznie propozycja pracy w szeregach giganta Bundesligi nie przekonała 65-latka, który chce się skupić na obowiązkach selekcjonera reprezentacji Austrii.

Innymi kandydatami do pracy w monachijskiej ekipie byli też Xabi Alonso oraz Julian Nagelsmann. Żaden z wymienionych jednak też nie zdecydował się na pracę w ekipie z Monachium. Tym samym ostatnio zaczęto spekulować, że stery nad Bawarczykami może przejąć ktoś z dwójki Zinedine Zidane lub Hansi Flick. Ostatnio wypowiedział się na ten temat Thomas Tuchel.

– Nie sądzę, aby trenerzy traktowali pracę w Bayernie jako nieatrakcyjną. Dla mnie to naprawdę fajne wyzwanie. Gdybym tak nie myślał, to bym po prostu milczał. Aktualnie to jednak ja kieruję zespołem i skupiam się na walce o awans do finału Ligi Mistrzów. Nie martwię się o przyszłość Bayernu – powiedział szkoleniowiec monachijskiej ekipy cytowany przez profil Bayern & Germany na platformie X.

Monachijska ekipa aktualnie plasuje się na drugiej pozycji w tabeli Bundesligi. Legitymuje się bilansem 69 oczek.

