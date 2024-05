fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Julen Lopetegui

Julen Lopetegui łączony z Manchesterem United

AC Milan przed długi czas rozważał zatrudnienie Julena Lopeteguiego. Hiszpan w roli pierwszego trenera Rossonerich miał zastąpić Stefano Pioliego. Jak się jednak okazało przeciwni takiemu rozwiązaniu byli kibice przedstawiciela Serie A. Według doniesień La Gazzetta dello Sport hiszpański szkoleniowiec jest otwarty na pracę w Manchesterze United.

Sprzeciw związany z pracą Lopeteguiego w mediolańskim klubie przede wszystkim został rozpowszechniony w mediach społecznościowych. Popularność zyskiwało w sieci hasło #Nopetegui, co miało na celu zaprotestowanie przeciwko ewentualnej nominacji Hiszpana na trenera 19-kotnych mistrzów Włoch. Znany włoski dziennik sportowy podał z kolei, że Lopetegui może objąć stery nad inną ekipą z europejskiej czołówki.

Projekt związany z odbudową

Klub z Old Trafford może podobno wyrażać zainteresowanie zatrudnieniem trenera. Ciekawe jest to, że Lopetegui już kilka miesięcy temu prowadził rozmowy ze sternikami Czerwonych Diabłów. Chociaż ostatnio pojawiały się w The Athletic wieści, że Erik ten Hag ma otrzymać szanse w nowej kampanii w Man Utd, to wygląda jednak na to, że jeszcze nie wszystko jest przesądzone.

W tym sezonie Marcus Rashford i spółka nie zachwycają. Man Utd plasuje się obecnie na szóstej pozycji, mając 54 punkty na koncie.

