Kylian Mbappe już się zdecydował, ten krok mówi wszystko

Kylian Mbappe powoli kończy swoją przygodę z Paris Saint-Germain. Zawodnik najpewniej trafi do Realu Madryt. VozPopuli.com przekazała ciekawe wieści na temat Francuza.

Kylian Mbappe zamienia PSG na giganta La Liga

Kylian Mbappe ma kontrakt ważny z Paris Saint-Germain do końca czerwca tego roku. Zawodnik nie zdecydował się na przedłużenie umowy z klubem z Parc des Princes. Reprezentant Francji chce podjąć się nowych wyzwań i wszystko wskazuje na to, że wybór padnie na ekipę z La Liga.

VozPopuli.com przekazało, że Mbappe nie tylko podjął decyzję o tym, że chce trafić do Realu Madryt. Piłkarz już nawet podjął decyzję, gdzie chce się osiedlić. Francuzki zawodnik ma kupić dom od Sergio Ramosa. Koszt transakcji ma wynieść 18 milionów euro. Lokalizacja posiadłości to La Moraleja to zamożna dzielnica w obszarze metropolitalnym obszarze Madrytu.

Negocjacje związane z zakupem nieruchomości prowadzili bezpośrednio sami gracze wraz ze swoimi doradcami i członkami rodziny. Początkowo Sergio Ramos skłaniał się ku temu, aby sprzedać tylko swój drugi dom. Oferta złożona jednak przez Mbappe zmusiła Hiszpana do przemyślenia sprawy. Informacje przekazał dziennikarz Joaquin Hernandez.

Inwestycją dom od Sergio Ramosa

Dom, który został kupiony przez Francuza, jest o powierzchni 1000 metrów kwadratowych, na działce o powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych. Mbappe szukał nieruchomości, która będzie spełniać wymogi bezpieczeństwa. Na tego typu szczegóły Francuz podobno zawsze zwraca uwagę.

Od dłuższego czasu media obiegają wieści, że transfer Mbappe zostanie ogłoszony, gdy Real Madryt i Paris Saint-Germain zakończą swój udział w Lidze Mistrzów. Wówczas też będzie mogła zostać zorganizowana oficjalna prezentacja piłkarza w nowej ekipie.

