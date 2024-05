Resovia Rzeszów – Miedź Legnica: typy, kursy, zapowiedź (04.05.2024)

Resovia Rzeszów - Miedź Legnica: typy i kursy na mecz Fortuna 1 Ligi. Kto zwycięży w tym nadchodzącym starciu? Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji w Rzeszowie już w sobotę (4 maja) o godzinie 15:00.

PressFocus Na zdjęciu: Jakub Mądrzyk

Resovia Miedź Legnica Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 maja 2024 12:41 .

Resovia – Miedź, typy bukmacherskie

W najbliższą sobotę dojdzie do ciekawego starcia drużyn z dolnej części tabeli Fortuna 1 Ligi. Resovia Rzeszów przed własną publicznością podejmie Miedź Legnica. Obecnie w lepszej sytuacji są goście, którzy okupują 11. lokatę w rozgrywkach. Natomiast zespół prowadzony przez Rafała Ulatowskiego znajduje się w strefie spadkowej, zajmując 16. miejsce. Zbliżający się mecz zatem zapowiada się na bardzo interesujący. Ja spodziewam się, że ostatecznie trzy punkty trafią do dorobku ekipy Ireneusza Mamrota. Mój typ: wygrana Miedzi Legnica

Resovia – Miedź, ostatnie wyniki

Resovia Rzeszów zdecydowanie nie imponuje formą. Pięć ostatnich spotkań drużyny ze stolicy województwa podkarpackiego zakończyło się jedną wygraną (3:1 z GKS-em Tychy), jednym remisem (1:1 z Wisłą Kraków), a także aż trzema porażkami (0:1 z Polonią Warszawa, 0:2 ze Stalą Rzeszów oraz 2:3 z Arką Gdynia).

Miedź Legnica natomiast może się pochwalić tylko nieco lepszym bilansem ostatnich pięciu spotkań. Podopieczni Ireneusza Mamrota bowiem raz sięgnęli po zwycięstwo (2:0 z Motorem Lublin), dwukrotnie zaliczyli remis (0:0 z Odrą Opole i 0:0 z Chrobrym Głogów), a także ponieśli dwie porażki (1:2 z Wisłą Płock oraz 1:2 ze Zniczem Pruszków).

Resovia – Miedź, historia

W tym sezonie drużyny mierzyły się ze sobą na początku listopada. Wówczas na obiekcie w Legnicy spotkanie potoczyło się po myśli Resovii Rzeszów, która wygrała 2:1. W poprzedniej kampanii natomiast drużyny zaliczyły po jednej wygranej. W rundzie jesiennej Miedź zwyciężyła przed własną publicznością (2:1), a na wiosnę trzy punkty trafiły do dorobku drużyny ze stolicy województwa podkarpackiego (1:0).

Resovia – Miedź, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, minimalnym faworytem sobotniej rywalizacji jest Resovia Rzeszów. Jeśli rozważasz typ na wygraną drużyny Rafała Ulatowskiego, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 2.35 – 2.45. Natomiast na zwycięstwo Miedzi Legnica sięgają nawet 2.90.

Resovia – Miedź, kto wygra?

Resovia – Miedź, przewidywane składy

Resovia Rzeszów: Pindroch – Tomal, Bondarenko, Bukhal, Mikulec – Urynowicz, Wasiluk – Einzenchart, Łyszcarz, Ibe-Torti – Górski

Miedź Legnica: Mądrzyk – Hoogenhout, Mijusković, Niewulis, Carolina – Lehaire, Salvador, Aguado – Agbor, Bogacz, Antonik

Resovia – Miedź, transmisja meczu

Spotkanie Resovii Rzeszów z Miedzią Legnica nie będzie transmitowane w polskiej telewizji. Mecz można obejrzeć wyłącznie za pośrednictwem Polsat Box Go. Początek rywalizacji w Rzeszowie już w sobotę, 4 maja, o godzinie 15:00.

