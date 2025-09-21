Allegri odmienił Milan. Sytuacja, której nie widzieliśmy w zeszłym sezonie

Massimiliano Allegri szybko odcisnął piętno na Milanie. Rossoneri wygrali trzy kolejne mecze ligowe bez straty gola, czego nie udało się osiągnąć w całym poprzednim sezonie.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Milan z serią zwycięstw na zero z tyłu pod wodzą Allegriego

Massimiliano Allegri wrócił do Milanu i od razu wprowadził do zespołu swoją filozofię. Rossoneri wygrali trzy ostatnie mecze w Serie A, nie tracąc przy tym żadnej bramki. To osiągnięcie, którego nie udało się zanotować ani pod wodzą Paulo Fonseki, ani Sergio Conceicao w minionych rozgrywkach.

Milan rozpoczął sezon od porażki 1:2 z Cremonese, ale potem drużyna natychmiast zareagowała. Pokonała Lecce 2:0, następnie ograła Bolognę 1:0 i w ostatni weekend rozbiła Udinese 3:0. Bilans trzech kolejnych zwycięstw i sześciu zdobytych goli bez żadnej straty to znak, że Allegri szybko uporządkował defensywę.

Jak podaje „TuttoMercatoWeb”, poprzedni sezon nie przyniósł ani jednej serii trzech meczów ligowych z czystym kontem. Obecny Milan pokazuje, że defensywna dyscyplina i organizacja, z których słynie Allegri, ponownie stają się jego znakiem firmowym.

Szkoleniowiec nie mógł zasiąść na ławce w spotkaniu z Udinese z powodu zawieszenia, ale nawet wtedy żywiołowo reagował. Według relacji mediów głośno korygował ustawienie swoich piłkarzy w drugiej połowie, mimo że drużyna prowadziła już pewnie 3:0.

Historia Serie A pokazuje, że mocna obrona często decyduje o tytule. W 17 z ostatnich 18 sezonów mistrzostwo zdobywała drużyna z najmniejszą liczbą straconych bramek. Allegri buduje Milan właśnie w oparciu o te zasady, a pierwsze efekty widać już teraz.

