Lewandowski odpocznie z Getafe? Flick szykuje zmiany w składzie Barcelony

09:09, 21. września 2025 09:44, 21. września 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Barca Universal

Robert Lewandowski znalazł się w wyjściowym składzie na mecz z Newcastle w Lidze Mistrzów, ale w La Liga prawdopodobnie znów usiądzie na ławce rezerwowych, donosi "Barca Universal". Hansi Flick planuje rotacje w składzie Barcelony

Robert Lewandowski
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Flick postawi na zmienników w starciu z Getafe

FC Barcelona podejdzie do starcia z Getafe w dobrych nastrojach po serii zwycięstw. Najpierw Blaugrana rozbiła Valencię 6:0, a następnie ograła Newcastle 2:1 w Lidze Mistrzów. Teraz Hansi Flick chce wykorzystać ten rozpęd i zdobyć kolejne trzy punkty w La Liga, ale równocześnie zadbać o świeżość kluczowych graczy.

W defensywie niepewna jest sytuacja kilku zawodników. Pau Cubarsi wraca do zdrowia, ale szkoleniowiec nie chce ryzykować jego występu. Podobnie Ronald Araujo, który miał problemy fizyczne w meczu z Newcastle. Dlatego duet stoperów mogą stworzyć Eric Garcia i Andreas Christensen. Na bokach defensywy powinien zagrać Jules Kounde, a po drugiej stronie szansę może otrzymać młody Jofre Torrents.

Środek pola również wymaga zmian. Gavi jest niedostępny, a Frenkie de Jong może odpocząć po problemach zdrowotnych. To otwiera drzwi dla Marca Casado, który błyszczał w starciu z Valencią. Pedri pozostaje pewnym punktem drużyny i ponownie będzie odpowiedzialny za kreację. Szansę ma także Dani Olmo, który może zastąpić Fermina Lopeza w roli ofensywnego pomocnika.

W ofensywie największe emocje budzi decyzja dotycząca Roberta Lewandowskiego. Polak wystąpił w podstawowym składzie przeciwko Newcastle, ale tym razem jego miejsce w ataku może zająć Ferran Torres. Na skrzydłach powinni pojawić się Raphinha i Marcus Rashford, który w Lidze Mistrzów przesądził o wygranej.

Na ławce rezerwowych zasiądą także młodzi zawodnicy Roony Bardghji i Toni Fernandez. Flick może dać im minuty w zależności od przebiegu spotkania. Rotacje wydają się konieczne, ponieważ terminarz jest napięty, a Barcelona nie może sobie pozwolić na kolejne urazy w zespole.

