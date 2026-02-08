Adrian Przyborek chwalony we Włoszech. Co za słowa słynnego trenera

12:14, 8. lutego 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Michał Borkowski

"Polak to chłopak z dużą jakością techniczną" - powiedział słynny Maurizio Sarri, trener Lazio Rzym przed meczem z Juventusem cytowany przez Michała Borkowskiego.

Adrian Przyborek
Obserwuj nas w
Mikołaj Barbanell/Alamy Na zdjęciu: Adrian Przyborek

Maurizio Sarri docenia Adriana Przyborka

Adrian Przyborek tej zimy stał się chyba bohaterem najbardziej niespodziewanego transferu w PKO Ekstraklasie. Gracz Pogoni Szczecin na zasadzie transferu definitywnego przeniósł się włoskiego Lazio. Rzymianie zapłacili za niego 4,5 miliona euro, co także jest dość imponującą kwotą. Najwidoczniej widzą w nim spory potencjał, a to nie może aż tak dziwić.

Na boiskach naszej elity Przyborek był znaną postacią już od kilku sezonów i z pewnością 19-latek w ostatnich miesiącach uczynił spory postęp. Niemniej początek we Włoszech może nie być taki łatwy, choć szansę na debiut ma już w niedzielnym meczu z Juventusem. Na konferencji prasowej, cytowanej przez Michała Borkowskiego, przed tą rywalizacją kilka ciepłych słów pod adresem Polaka zaadresował Maurizio Sarri.

POLECAMY TAKŻE

Piotr Zieliński
Petardy na boisku, puste trybuny i gol Zielińskiego. Podsumowanie 23. kolejki Serie A
Daniel Maldini
Syn Paolo Maldiniego zmienił drużynę wewnątrz Serie A
Maurizio Sarri
Lazio reaguje na sytuację w tabeli. W tle głośne nazwisko

Polak to chłopak z dużą jakością techniczną, ale czy już może grać jako środkowy pomocnik? Może jak nad tym długo popracujemy. Na razie widzę go grającego na boku, ale to zawodnik do rozwijania, do zbudowania – powiedział słynny Maurizio Sarri, szkoleniowiec Lazio.

Adrian Przyborek w tym sezonie rozegrał w sumie 19 spotkań i zdobył w nich trzy gole oraz zanotował dwie asysty. Łącznie dla Portowców ma na koncie 83 mecze i pięć trafień. Serwis „Transfermarkt” wycenia młodzieżowego reprezentanta Polski na 7 milionów euro.

Zobacz także: Abramowicz w coraz lepszej formie. Teraz wskazuje, gdzie chciałby trafić