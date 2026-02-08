Abramowicz w coraz lepszej formie. Teraz wskazuje, gdzie chciałby trafić

"Fajnym kierunkiem dla bramkarza jest Serie A" - powiedział Sławomir Abramowicz w rozmowie z kanałem "Foot Truck" nt. potencjalnego odejścia z Jagiellonii. Bramkarz wskazał tę ligę jako tą, do której chciałby trafić.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Sławomir Abramowicz

Abramowicz wskazał kierunek, gdzie chciałby trafić

Jagiellonia Białystok będzie w tym sezonie walczyć o kolejne w ostatnich latach mistrzostwo Polski i wszystko wskazuje na to, że piłkarze Adriana Siemieńca są głównym faworytem do wygrania PKO Ekstraklasy. Nie da się ukryć, że ich forma jest cały czas wysoka, a do typowej dobrej ofensywnej gry zaczęła dołączać także ta defensywna.

To spora zasługa całego bloku obronnego, w tym oczywiście także Sławomira Abramowicza. Bramkarz Białostoczan jest jednym z najlepszych w lidze i już latem sporo mówiło się o jego potencjalnym odejściu. Być może temat wróci po sezonie, ale teraz on sam w rozmowie z kanałem „Foot Truck” odniósł się do ewentualnego transferu.

– Letnie okienko? Nie jest tajemnicą, że jestem w kręgu zainteresowań i moje nazwisko pojawia się w niektórych miejscach. Traktuję to dosyć naturalnie – to wynikowa mojej pracy – powiedział Sławomir Abramowicz w rozmowie z kanałem „Foot Truck”.

– Moim priorytetem jest gra. Myślę, że w wyborze danego kierunku jesteś w stanie stwierdzić, czy twoja szansa na grę jest większa lub mniejsza. Gdyby kupił mnie dziś Manchester United czy FC Barcelona, to wiadomo, że ciężko byłoby na granie od razu. Co innego tyczy się np. beniaminków z lig TOP 5 czy ligi portugalskiej. Fajnym kierunkiem dla bramkarza jest Serie A – dodał.

