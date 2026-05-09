Czy Yamal zagra w El Clasico? Co z kontuzją?

16:42, 9. maja 2026
Wojciech Mazurek
Lamine Yamal w meczu z Celtą Vigo doznał kontuzji, która wykluczyła go do końca sezonu. Jego występ w El Clasico jest więc wykluczony. FC Barcelona zagra z Realem Madryt bez 18-latka.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

FC Barcelona nie ma szczęścia w końcówce sezonu, jeśli chodzi o kontuzje zawodników. Najpierw na kilka tygodni z gry wypadł Raphinha, który doznał urazu mięśnia dwugłowego uda. Brazylijczyk będzie jednak do dyspozycji Hansiego Flicka na El Clasico. W nadchodzącym klasyku nie zagra za to Lamine Yamal, którego kontuzja wykluczyła z gry do końca sezonu.

Przypomnijmy, że nastolatek doznał urazu podczas ligowego starcia z Celtą Vigo. Najpierw był faulowany w polu karnym, a potem wykorzystał jedenastkę. Chwilę po zdobyciu gola nie był w stanie kontynuować gry, prosząc o pomoc sztab medyczny.

Barcelona zleciła badania, które wykazały poważniejszą kontuzję, co potwierdzili w oficjalnym komunikacie. „Przeprowadzone badania potwierdziły, że Lamine Yamal doznał urazu mięśnia dwugłowego uda w lewej nodze. Zawodnik będzie przechodził leczenie zachowawcze i opuści resztę sezonu, jednak przewiduje się, że będzie gotowy do gry na mistrzostwa świata” – napisał klub.

Brak kluczowego piłkarza, jakim jest Yamal z pewnością będzie odczuwalny. Natomiast i tak to Barcelona będzie faworytem rywalizacji z Realem Madryt. W tym sezonie skrzydłowy wystąpił łącznie w 45 meczach, w których zdobył 24 bramki i zaliczył 18 asyst.

