FC Barcelona – kontuzje przed El Clasico. Oni nie zagrają z Realem

FC Barcelona - Real Madryt to hitowy pojedynek 35. kolejki La Liga. Duma Katalonii jest o krok od zapewnienia sobie tytułu mistrzowskiego, a do El Clasico przystąpi w niemal pełnym składzie.

FC Barcelona – Real Madryt: tylko dwóch kontuzjowanych

Po 34 spotkaniach La Liga FC Barcelona ma na koncie 88 punktów, natomiast Real Madryt zgromadził 77 oczek. By zapewnić sobie mistrzostwo już w El Clasico, Blaugrana nie może przegrać z Królewskimi. I jest niekwestionowanym faworytem tego starcia. Zwłaszcza że do pojedynku na Camp Nou przystąpi w niemal pełnym zestawieniu.

Hansi Flick nie będzie mógł skorzystać wyłącznie z dwóch zawodników. W składzie Barcy na starcie z Los Blancos zabraknie Lamine’a Yamala i Andreasa Christensena. Reprezentant Hiszpanii doznał kontuzji w pojedynku z Celtą Vigo i w tym sezonie już nie zagra. Natomiast Duńczyk po raz ostatni pojawił się na boisku 16 grudnia 2025 roku w rywalizacji z Club Deportivo Guadalajara w 1/16 finału Pucharu Króla.

FC Barcelona – oni nie zagrają z Realem:

Lamine Yamal

Andreas Christensen

El Clasico odbędzie się w niedzielę 10 maja. Pierwszy gwizdek meczu FC Barcelona – Real Madryt zaplanowano na godzinę 21:00. Rozjemcą tego starcia będzie sędzia Alejandro José Hernández Hernández. W poprzednim bezpośrednim pojedynku między tymi drużynami lepsza okazała się Blaugrana, która triumfowała 3:2 w finale Superpucharu Hiszpanii.