Real Madryt – kontuzje przed El Clasico. Oni nie zagrają z Barceloną

Real Madryt przed starciem z FC Barceloną jest rozbity kontuzjami. W El Clasico nie zagra sześciu zawodników. Z powodu urazów wykluczeni są m.in. Federico Valverde oraz Arda Guler.

Valverde, Guler i inni – oni nie zagrają w meczu Barcelona – Real

Real Madryt o sezonie 2025/2026 jak najprędzej będzie chciał zapomnieć. To, co dzieje się obecnie w klubie przechodzi ludzkie pojęcie. Szatnia jest podzielona jak nigdy. Zawodnicy biją się między sobą na treningach, a Alvaro Arbeloa nie panuje nad sytuacją. Dodatkowo przed meczem z FC Barceloną nie najlepiej wygląda sytuacja kadrowa. Królewscy są rozbici plagą kontuzji.

Od dawna niedostępny do gry jest Rodrygo, który zerwał więzadła. Jego występ w El Clasico od dawna był wykluczony. Natomiast w ostatnich tygodniach, a nawet dniach w obozie Los Blancos pojawiły się kolejne problemy zdrowotne.

Z powodu kontuzji w meczu z Barceloną nie zobaczymy Daniego Carvajala, dla którego może być to ostatni klasyk. Urazy mięśniowe wykluczyły również Edera Militao, Ardę Gulera oraz Ferlanda Mendy’ego. Najgorsza wiadomość dot. kontuzji to ostatnia sytuacja związana z Federico Valverde. Oficjalnie Urugwajczyk rozciął czoło, przypadkowo uderzając w stół. Nieoficjalnie doszło do bójki z kolegą z zespołu.

Piłkarze Realu Madryt, którzy nie zagrają w El Clasico:

Z dobrych informacji w kadrze meczowej powinien znaleźć się wracający po dłuższej przerwie Thibaut Courtois. Niewykluczone, że zielone światło dostanie także Kylian Mbappe, którego brakowało ostatnio w składzie Królewskich. El Clasico odbędzie się 10 maja 2026 roku.