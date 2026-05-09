Juventus powalczy z Atletico Madryt. Celem gwiazda Serie A

08:32, 9. maja 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  La Gazzetta dello Sport

Juventus dołączył do wyścigu o podpis Edersona - podaje włoski dziennik La Gazzetta dello Sport. 26-letni Brazylijczyk od dawna jest poważnie łączony z Atletico Madryt.

Luciano Spalletti
Christian Santi / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Ederson przykuł uwagę Juventusu

Ederson Jose dos Santos Lourenco da Silva, znany po prostu jako Ederson, najpewniej odejdzie z Atalanty Bergamo podczas letniego okienka transferowego. 26-letni pomocnik chce bowiem spróbować nowego wyzwania w jeszcze silniejszym klubie, wykonując tym samym kolejny krok naprzód w swojej karierze. Brazylijczyk wzbudza spore zainteresowanie na rynku transferowym i nie może narzekać na brak ofert ze strony europejskich zespołów.

Faworytem w wyścigu o zakontraktowanie środkowego pomocnika pozostaje Atletico Madryt. Plany hiszpańskiego klubu zamierza jednak pokrzyżować Juventus – informuje dziennik „La Gazzetta dello Sport”. Turyńczycy dołączyli do rywalizacji o sprowadzenie Edersona i podjęli już pierwsze działania w celu rozpoczęcia negocjacji. Włodarze Starej Damy widzą w Brazylijczyku ważne wzmocnienie środka pola przed kolejnym sezonem.

Trzykrotny reprezentant Brazylii z powodzeniem występuje w barwach ekipy z Bergamo od lipca 2022 roku, kiedy trafił tam z Salernitany za niespełna 23 miliony euro. Wcześniej grał między innymi w Corinthians, Fortalezie oraz Cruzeiro. W trwającej kampanii pomocnik rozegrał 39 spotkań, zdobył 2 bramki i zanotował 1 asystę. Kontrakt piłkarza obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, a portal „Transfermarkt” wycenia go na około 40 milionów euro.

