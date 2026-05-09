Czy Mbappe zagra w El Clasico? Co z kontuzją?

Kylian Mbappe borykał się ostatnio z kontuzją, która stawiała pod znakiem zapytania jego udział w meczu z FC Barceloną. Francuz pomyślnie przeszedł badania i dostał zielone światło na powrót do treningów. Niewykluczone, że zagra w El Clasico.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe dostał zielone światło. Występ w El Clasico możliwy

Real Madryt nie zdobędzie mistrzostwa Hiszpanii. Co więcej, sezon 2025/2026 zakończą bez żadnego trofeum. Z Ligi Mistrzów odpadli w ćwierćfinale, w Pucharze Króla zaliczyli wpadkę na wczesnym etapie, a finał Superpucharu Hiszpanii przegrali z FC Barceloną. Ostatnia szansa na sukces to zwycięstwo w El Clasico, czyli w starciu z odwiecznym rywalem z Katalonii.

Najbliższy mecz Barcelona – Real odbędzie się w niedzielę 10 maja 2026 roku. Jeszcze kilka dni temu pod znakiem zapytania stał udział Kyliana Mbappe w hicie ligi hiszpańskiej. Ostatnie informacje płynące z Półwyspu Iberyjskiego napawają kibiców Los Blancos optymizmem.

Wygląda na to, że Mbappe będzie mógł zagrać w El Clasico. Tamtejsze media donosiły o dodatkowych badaniach, które przeszedł piłkarz. Miały one na celu pomóc w ocenie gotowości do powrotu do treningów z resztą zespołu. 27-latek przeszedł je pozytywnie i dostał zielone światło na częściowe wznowienie zajęć. Można więc przypuszczać, że będzie gotowy na mecz i znajdzie się w kadrze meczowej.

Mbappe w tym sezonie z powodu kontuzji opuścił dziewięć spotkań Królewskich. Nie zagrał m.in. w półfinale superpucharu przeciwko Atletico, a także w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów z Manchesterem City. Łącznie na swoim koncie uzbierał 41 występów, w których zdobył 41 goli. Ten wynik daje mu miano najskuteczniejszego piłkarza Realu Madryt w kampanii 2025/2026.