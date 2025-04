AC Milan przeżywa dramat. Sergio Conceicao walczy o szacunek

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Sergio Conceicao

Sergio Conceicao na wylocie z Milanu? Trener zabrał głos

AC Milan w tej kampanii nie zachwycał w Serie A i w europejskich pucharach. Jednocześnie jedyną szansą na uratowanie sezonu dla Rossonerich jest triumf w Pucharze Włoch. Nie zmienia to jednak tego, że przyszłość Portugalczyka w klubie jest bardzo niepewna. Sam zainteresowany ostatnio zabrał głos na ten temat.

– Gdy trafiłem do Milanu, to już trwały dyskusje o różnych trenerach, których klub mógłby zaprosić, nawet kiedy wygrałem Superpuchar Włoch i mój pierwszy mecz w Serie A z Cagliari. Jestem w piłce nożnej od 40 lat i jestem do tego przyzwyczajony, ale ci, z którymi pracuję, widzą to wszystko i nie przyczynia się to do stabilności. Musimy pracować dziś, aby stać się lepszymi jutro. Jeśli zaczniemy wyobrażać sobie, co się stanie za miesiąc, będzie trudno – rzekł Sergio Conceicao w rozmowie z DAZN.

– Szczerze mówiąc, czasami trudno mi zrozumieć brak szacunku, gdy ludzie mówią o trenerze Milanu, jakby nigdy wcześniej nie był w szatni ani nie pracował w futbolu. To nie jest absolutnie prawdą – przekonywał Portugalczyk.

– Moją przyszłością jest jak najlepsze przygotowanie się do meczu z Interem, abyśmy mogli dotrzeć do finału i spróbować zdobyć trofeum. Dwa trofea w jednym sezonie… Nie wiem, kiedy Milan zrobił to ostatni raz, ale to nie jest normalne – rzekł Sergio Conceicao.

Środkowe starcie rewanżowe w półfinale Coppa Italia z udziałem Rossonerich i Nerazzurrich zacznie się o godzinie 21:00. Pierwsza potyczka zakończyła się remisem (1:1).

