fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Rafael Leao przed Derby della Madonnina

AC Milan w pierwszym starciu półfinałowym Coppa Italia z Interem Mediolan zaliczył remis (1:1). Tym samym losy awansu są wciąż kwestią otwarta. Przed potyczką, która odbędzie się na Stadio Giuseppe Meazza głos zabrał z kolei jeden z graczy Rossonerich.

– Musimy dać z siebie wszystko, żeby wygrać, dotrzeć do finału i uszczęśliwić wszystkich naszych fanów. No i zadowolić siebie, bo ten sezon jest bardzo trudny – rzekł Rafael Leao cytowany przez Football Italia.

– To derby, nie ma co wiele mówić. Musimy podejść do meczu z odpowiednim nastawieniem, żeby wygrać i uwierzyć, że jesteśmy w stanie zdobyć to trofeum. To bardzo ważny mecz, który może zmienić nasz sezon. To ostatnia szansa – powiedział wprost skrzydłowy Rossonerich.

Rafael Leao to 25-letni reprezentant Portugalii, który trafił do Milanu w sierpniu 2019 roku z Lille. Kosztował wówczas blisko 50 milionów euro. Aktualna umowa zawodnika z klubem z San Siro obowiązuje do końca czerwca 2028 roku. Rynkowa wartość zawodnika kształtuje się natomiast w wysokości mniej więcej 75 milionów euro.

W tej kampanii Rafael Leao wystąpił jak na razie w 45 meczach. Strzelił w nich 11 goli i zaliczył też 11 kluczowych podań. Na boisku 39-krotny reprezentant Portugalii spędził ponad 3100 minut. W drużynie narodowej zdobył z kolei jak na razie pięć bramek.

