AC Milan rozbity przez Chelsea. Amorim zapowiedział ważne decyzje

AC Milan przegrał z Chelsea (0:3) w meczu towarzyskim. Po spotkaniu Ruben Amorim zapowiedział uporządkowanie kadry przed startem sezonu Serie A.

Australian Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Porażka Milanu z angielskim gigantem

AC Milan poniósł pierwszą porażkę w okresie przygotowawczym pod wodzą Rubena Amorima. Rossoneri przegrali w Indonezji z Chelsea (0:3). Po spotkaniu portugalski szkoleniowiec zapowiedział, że w przyszłym tygodniu klub podejmie kilka decyzji dotyczących kadry. Włoski gigant planuje kolejne transfery, ale chce także uporządkować skład.

Londyńczycy już w pierwszej połowie objęli prowadzenie. Po zmianie stron dołożyli kolejne trafienia. Bohaterem spotkania został Joao Pedro, który dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Jedną bramkę zdobył również Moises Caicedo, popisując się efektownym uderzeniem z woleja.

Amorim po meczu nie ukrywał, że jego zespół miał problemy z dobrze zorganizowaną Chelsea. Portugalski trener podkreślił, że właśnie takie spotkania są potrzebne podczas przygotowań do sezonu. – Wiedzieliśmy, że będziemy mieli dzisiaj trochę problemów, ale chcieliśmy rzucić wyzwanie naszym zawodnikom – powiedział w stacji „Sky Sport Italia”.

– Przeciwko takim drużynom jak Chelsea nigdy nie będziemy naciskać w ten sposób. Chcemy wygrać pierwszy mecz sezonu i dodać naszym zawodnikom pewności siebie – zaznaczył. Na boisku pojawili się Luka Modrić oraz Rafael Leao, którzy dopiero wracają do pełnych treningów po mundialu.

Całe spotkanie na ławce rezerwowych spędzili między innymi Youssouf Fofana oraz Fikayo Tomori. W inauguracyjnej kolejce Serie A Milan zmierzy się z Torino. Spotkanie zaplanowano na niedzielę 23 sierpnia.