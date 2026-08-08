marco iacobucci / Alamy Na zdjęciu: Honest Ahanor

Honest Ahanor łączony z czołowymi zespołami Premier League

Arsenal, Chelsea, Manchester City oraz Brighton & Hove Albion uważnie monitorują sytuację Honesta Ahanora. Młody obrońca Atalanty Bergamo wzbudza coraz większe zainteresowanie na Wyspach, a Ekrem Konur zdradził, że przedstawiciele wymienionych klubów dostrzegają w nim zawodnika z ogromnym potencjałem. Rywalizacja o jego podpis może być więc bardzo zacięta.

Atalanta Bergamo nie zamierza jednak łatwo rozstawać się ze swoim talentem. Według informacji tureckiego dziennikarza, klub wycenia Honesta Ahanora na co najmniej 50 milionów euro i nie jest szczególnie zainteresowany jego sprzedażą. Włosi mają świadomość, że zainteresowanie zawodnikiem może jeszcze wzrosnąć, dlatego oczekują bardzo konkretnej propozycji.

Dla samego Honesta Ahanora zainteresowanie ze strony tak uznanych klubów Premier League jest ogromnym wyróżnieniem. Arsenal, Chelsea i Manchester City należą do ścisłej czołówki angielskiego futbolu, natomiast Brighton & Hove Albion słynie z wyszukiwania oraz rozwijania młodych talentów. Na ten moment trudno jednak przewidzieć, który z zainteresowanych klubów wykona pierwszy konkretny krok.

Honest Ahanor jest uznawany za jedną z największych włoskich nadziei na pozycji środkowego obrońcy. Mimo młodego wieku, zdążył już zebrać doświadczenie na poziomie Serie A, dzięki czemu nie jest wyłącznie zawodnikiem z dużym potencjałem, ale także piłkarzem mającym za sobą pierwsze poważne wyzwania w seniorskiej piłce.