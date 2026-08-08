Manchester United i Arsenal byli obecny podczas towarzyskich derbów Mediolanu. Giganci Premier League spoglądali głównie na Inter, ponieważ na ich radarze znalazł się Francesco Pio Esposito - donosi "The Sun".

Mairo Cinquetti / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Interu

Francesco Pio Esposito pod obserwacją. Manchester United i Arsenal byli podczas derbów

Manchester United i Arsenal uważnie monitorują sytuację Francesco Pio Esposito. Jak informuje „The Sun”, przedstawiciele obu angielskich gigantów pojawili się na ostatnim sparingu Interu Mediolan z AC Milanem w Perth. Głównym obiektem zainteresowania skautów miał być właśnie 21-letni napastnik Nerazzurrich.

Rywalizacja o podpis reprezentanta Włoch może być jednak niezwykle trudna. Inter Mediolan nie zamierza bowiem łatwo rozstawać się ze swoim utalentowanym zawodnikiem i oczekuje za niego ogromnych pieniędzy. Według informacji „The Sun” mediolańczycy wyceniają Esposito na około 85 milionów euro.

Manchester United oraz Arsenal muszą zatem liczyć się z bardzo dużym wydatkiem, jeśli rzeczywiście zdecydują się rozpocząć konkretną walkę o napastnika. Na ten moment oba kluby przede wszystkim obserwują rozwój sytuacji, ale obecność ich przedstawicieli podczas derbów Mediolanu pokazuje, że zainteresowanie snajperem jest realne.

Francesco Pio Esposito jest uznawany za jedną z największych nadziei włoskiej piłki. Młody napastnik ma już za sobą występy na najwyższym poziomie i coraz śmielej zaznacza swoją obecność w seniorskiej piłce. W Italii wiąże się z nim duże nadzieje, a transfer do jednego z gigantów Premier League mógłby być kolejnym ważnym krokiem w jego karierze.