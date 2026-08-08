Alexis Mac Allister tego lata jednak może opuścić Liverpool. Już nie tylko Real Madryt myśli o pozyskaniu Argentyńczyka. Pomocnik znajduje się także na liście życzeń Manchesteru City - informuje Matt Thielen.

Andrew Orchard sports photography / Alamy Na zdjęciu: Alexis Mac Allister

Manchester City chce pozyskać Alexisa Mac Allistera

Alexis Mac Allister tego lata był łączony z Realem Madryt. Wydaje się jednak, że Królewscy zrezygnowali już z Argentyńczyka, ale zawodnik wciąż może opuścić Liverpool. Z informacji przekazanych przez Matta Thielena dowiadujemy się, że wicemistrz świata znajduje się w kręgu zainteresowań Manchesteru City.

Władze The Citizens umieścili wysoko na liście życzeń Alexisa Mac Allistera. Obywatele chcą przemeblować środek pola, przez co zaczęli poważnie interesować się reprezentantem Argentyny. Pomocnik jednak odgrywa kluczową rolę w Liverpoolu, więc transfer nie będzie należał do najtańszych. Klub z Etihad Stadium będzie musiał sięgnąć głęboko do portfela, choć dokładnej wyceny nie poznaliśmy.

Przyszłość Alexisa Mac Allistera w Liverpoolu stoi zatem pod znakiem zapytania. Trudno jednak będzie przyjąć do wiadomości, że Argentyńczyk może wylądować w innym klubie Premier League. Wydawało się, że pomocnik The Reds jest stworzony do gry w Realu Madryt. Czas pokaże, jak rozstrzygnie się cała sytuacja.

Alexis Mac Allister znajduje się w ścisłym gronie najlepszych pomocników na świecie. Argentyńczyk udowodnił to podczas minionego mundialu, kiedy poprowadził swoją reprezentację do wicemistrzostwa.