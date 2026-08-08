Inter ruszył po francuskiego napastnika. Włoski gigant ma konkurencję

17:00, 8. sierpnia 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Corriere dello Sport

Inter Mediolan stara się pozyskać Moussę Diaby’ego z Al-Ittihad. Konkretne zainteresowanie napastnikiem wykazuje również Bayer Leverkusen = podaje „Corriere dello Sport”.

Crisitan Chivu
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Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Crisitan Chivu

Moussa Diaby na radarze Interu i Bayeru Leverkusen

Inter Mediolan rozpoczął poszukiwania napastnika. Jak informuje „Corriere dello Sport”, włoski klub ponownie zainteresował się Moussą Diabym z Al-Ittihad. 27-letni Francuz ma być obecnie pierwszym wyborem Nerazzurrich. O zawodnika mocno zabiega również Bayer Leverkusen, który chciałby odzyskać swojego byłego gwiazdora.

Władze Nerazzurrich miały szczególnie zwrócić uwagę na Diaby’ego po niedawnym meczu towarzyskim z Manchesterem City. Francuz może zapewnić zespołowi większą dynamikę oraz możliwości w grze ofensywnej. Włosi rozpoczęli rozmowy z Al-Ittihad, a dyrektor sportowy już pracuje nad przygotowaniem odpowiedniej oferty.

Diaby jest także na celowniku Bayeru. Francuz występował w jego barwach w latach 2019-2023 i w tym okresie stał się jedną z największych gwiazd zespołu. Niemiecki klub coraz mocniej naciska na przeprowadzenie transferu i ma prowadzić konkretne rozmowy. Mediolańczycy chcą wygrać rywalizację z ekipą z Leverkusen. Muszą liczyć się z tym, że Niemcy łatwo nie odpuszczą.

Francuski snajper przeniósł się do saudyjskiego Al-Ittihad z Aston Villi w lipcu 2024 roku. W minionym sezonie Diaby zdobył siedem bramek i zanotował siedem asyst w 31 spotkaniach. Wiele wskazuje na to, że zawodnik jest zdecydowany na powrót do Europy.

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