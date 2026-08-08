FC Barcelona od wielu tygodni ma plan na wzmocnienie defensywy. A jest nim Aymeric Laporte. Obrońca Atheltic Bilbao był do tej pory nie do ruszenia, ale Duma Katalonii rozpoczęła działanie mające dokonanie transferu - donosi Victor Navarro.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Aymeric Laporte wzmocni FC Barcelonę?

FC Barcelona od dłuższego czasu pracuje nad wzmocnieniem środka defensywy. Jednym z głównych celów Dumy Katalonii pozostaje Aymeric Laporte, który obecnie reprezentuje Athletic Bilbao. Jak informuje Victor Navarro, klub z Camp Nou rozpoczął już konkretne działania mające doprowadzić do sprowadzenia doświadczonego stopera.

Aymeric Laporte do tej pory był uznawany przez Athletic Bilbao za zawodnika praktycznie nie do ruszenia. FC Barcelona zamierza jednak sprawdzić, czy istnieje możliwość przeprowadzenia całej operacji. Katalończycy widzą w Hiszpanie rozwiązanie, które mogłoby od razu podnieść jakość ich defensywy.

Na ten moment nie wiadomo, czy starania FC Barcelony zakończą się powodzeniem. Sam fakt rozpoczęcia działań pokazuje jednak, że zainteresowanie doświadczonym obrońcą jest konkretne. Władze klubu będą musiały teraz przekonać zarówno Athletic Bilbao, jak i samego zawodnika do tego transferu.

Aymeric Laporte wciąż należy do grona czołowych stoperów na świecie. Hiszpan udowodnił swoją klasę również podczas ostatnich mistrzostw świata, gdzie prezentował bardzo wysoki poziom i był jednym z ważnych punktów swojej reprezentacji. Jego doświadczenie oraz boiskowa jakość sprawiają, że dla FC Barcelony mógłby być niezwykle wartościowym wzmocnieniem.